TV-Sternchen über schwere Krise: "Möchte nicht mehr für Social Media leben"
Köln - TV-Bekanntheit Jill Lange (25) zeigt sich ungewohnt nachdenklich: In einem ehrlichen Instagram-Video packt die Influencerin über eine persönliche Krise aus.
"Ich merke einfach, dass ich mich als Mensch total verändere, dass ich meine Werte und meine Erwartungen vom Leben komplett verändere", erklärt Jill in dem Clip. Dabei geht es auch um ihren bisherigen Erfolg.
Vieles, wovon sie früher geträumt habe, habe sie mittlerweile erreicht. Trotzdem habe sie gemerkt, dass Ruhm und Reichweite nicht automatisch glücklich machen.
Besonders kritisch blickt Jill auf ihren Umgang mit Instagram. Sie habe sich zuletzt immer wieder dabei erwischt, Entscheidungen nicht mehr danach zu treffen, was sich für sie richtig anfühlt, sondern danach, was bei ihrer Community gut ankommt.
Schöne Momente habe sie dadurch teilweise anders wahrgenommen. Jetzt ist sie jedoch fest entschlossen: "Ich will nicht mehr für Social Media leben."
Nach schwieriger Zeit: Jill sortiert ihr Leben neu
Um wieder mehr zu sich selbst zu finden, möchte die Influencerin nun einiges ändern. Wichtig sei ihr, Inhalte nur noch dann zu teilen, wenn sie wirklich dahintersteht.
"Ich möchte aus einem inneren Gefühl heraus posten und nicht mehr, weil ich unter Druck stehe", sagt sie.
Dennoch stellt Jill klar: Sie liebe es weiterhin, Content zu erstellen und mit ihren Followern in Kontakt zu bleiben. Es gehe ihr nicht darum, Social Media komplett den Rücken zu kehren.
Für die junge TV-Bekanntheit waren die vergangenen Monate ohnehin bewegend. Erst vor einiger Zeit machte sie ihre Trennung von Freund Marvin öffentlich und sprach darüber, dass diese Zeit für beide nicht einfach gewesen sei.
Jetzt gehe es ihr vor allem darum, wieder mehr den Sinn in ihrem Leben zu entdecken - unabhängig von Likes und Reichweite.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ jill_langee