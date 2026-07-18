TV-Sternchen über schwere Krise: "Möchte nicht mehr für Social Media leben"

Köln - TV -Bekanntheit Jill Lange (25) zeigt sich ungewohnt nachdenklich: In einem ehrlichen Instagram -Video packt die Influencerin über eine persönliche Krise aus.

Jill Lange (25) spricht offen über eine persönliche Krise und verrät ihren Followern, dass sie ihr Leben aktuell neu sortiert. © Bildmontage: Instagram/ jill_langee

"Ich merke einfach, dass ich mich als Mensch total verändere, dass ich meine Werte und meine Erwartungen vom Leben komplett verändere", erklärt Jill in dem Clip. Dabei geht es auch um ihren bisherigen Erfolg.

Vieles, wovon sie früher geträumt habe, habe sie mittlerweile erreicht. Trotzdem habe sie gemerkt, dass Ruhm und Reichweite nicht automatisch glücklich machen.

Besonders kritisch blickt Jill auf ihren Umgang mit Instagram. Sie habe sich zuletzt immer wieder dabei erwischt, Entscheidungen nicht mehr danach zu treffen, was sich für sie richtig anfühlt, sondern danach, was bei ihrer Community gut ankommt.

Schöne Momente habe sie dadurch teilweise anders wahrgenommen. Jetzt ist sie jedoch fest entschlossen: "Ich will nicht mehr für Social Media leben."