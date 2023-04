Badmómzjay besucht Coachella und erlebt Riesen-Enttäuschung

Berlin/Indio (USA) - Das "Coachella"-Festival in der kalifornischen Wüstenstadt Indio nahe Palm Springs wird alljährlich zum Pilgerort für Musik-Fans aus aller Welt. Auch Rapperin Badmómzjay (20, "Tu nicht so") war aus Berlin angereist - und zeigte sich über den Auftritt eines besonderen Idols maßlos enttäuscht!

Badmómzjay (20) gehört zu den bekanntesten deutschen Rapperinnen. Auf dem diesjährigen Coachella-Festival im kalifornischen Indio schlüpfte sie mal wieder in die Fan-Rolle. © Rolf Vennenbernd/dpa

Von Bad Bunny (29) über die Gorillaz bis hin zu Blondie - das Linie-Up des diesjährigen Coachella-Festivals las sich wie ein Who is Who der ganz großen Musik-Stars. Kein Wunder, dass auch Promis wie Leni Klum (18) und ganze Heerscharen von Influencerinnen anreisen, um unter der kalifornischen Sonne zu feiern.

Auch Jordan Napieray, besser bekannt als Badmómzjay, hatte ein Ticket ergattert, um ihre US-Idole einmal live zu erleben. Besonders gefreut hatte sich die 20-Jährige auf den Auftritt von R&B-Legende Frank Ocean (35, "Pyramids"), der zum ersten Mal seit sechs Jahren auf dem Coachella spielen sollte.

Doch das Konzert des Sängers erwies sich offenbar als Total-Ausfall! "Das war die maximalste Respektlosigkeit, bin immer noch sauer", machte Badmómzjay ihrem Ärger in ihrer Instagram-Story Luft.

Zunächst habe sich Frank Ocean um eine Stunde verspätet, anschließend habe auf der Bühne erst einmal zehn Minuten Stille geherrscht. "Man hat gedacht, man ist beim Making-Off einer Netflix-Doku dabei", schrieb der Shooting-Star der deutschen Rapszene sarkastisch. Zu vielen seiner größten Hits habe der 35-Jährige einfach das Playback mitlaufen lassen, "ohne auch nur EIN WORT mitzusingen".

Irritiert zeigte sich die 20-Jährige auch über ein völlig beliebig eingestreutes DJ-Set in der Mitte des ohnehin verkürzten Auftritts. Als den "Endgegner" bezeichnete die Musikerin aber die bizarre Twerking-Einlage des Mega-Stars, die sie versehen mit Lach-Emojis in einem Video-Ausschnitt zeigte.