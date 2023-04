Badmómzjay macht Chris Brown Konkurrenz und heizt Fans mit Lapdance ein

Berlin - Mehr als 2,8 Millionen monatliche Hörer auf Spotify sprechen eine deutliche Sprache: Badmómzjay (20, "Tu nicht so") gehört aktuell zu den erfolgreichsten Musikerinnen im deutschen Rap . Auf ihrer Tour zeigte die 20-Jährige zuletzt, dass sie auch auf der Bühne alle Register zieht - sexy Tanzeinlagen inklusive!

Rapperin Badmómzjay (20) zeigte jüngst auf ihrer Tour, dass sie sich mit ihrer Performance hinter US-Größen nicht verstecken muss. © Rolf Vennenbernd/dpa

Heiße Dance-Moves gehören zum Standardrepertoire bei den Bühnenshows großer Hip-Hop- und R&B-Künstler aus den USA. So holt Skandal-Sänger Chris Brown (33) bei jedem seiner Konzerte eine Dame aus dem Publikum auf die Bühne, um ihr einen ganz privaten Lapdance zu spendieren.

Dass auch eine junge Frau aus Brandenburg an der Havel locker mit den Größen aus Übersee mithalten kann, bewies Badmómzjay auf den Konzerten ihrer "Live ohne Backup"-Tour. Der Name ist Programm: Während viele ihrer männlichen Rap-Kollegen auf Playback zurückgreifen oder sich Verstärkung am Mikrofon holen, überzeugt die 20-Jährige allein mit ihrer eigenen Stimme.

Nicht umsonst bezeichnete Deutschlands inoffizieller Rap-König Kool Savas (48) die Rothaarige schon als beste deutsche Rapperin.

Doch auch neben der Live-Performance bekommen die Fans auf den Shows einiges geboten. Badmómzjay legt Wert auf das Gesamtprodukt.