Wenig Stoff und Cowboyboots: So freizügig sind die diesjährigen Coachella-Looks!

Knapp, knapper, Coachella: Diese drei Hamburger Influencerinnen zeigen sich in sexy Outfits auf dem amerikanischen Festival.

Von Alice Nägle

Hamburg/Indio (USA) - Weiße Kleidchen und süße Boho-Vibes waren gestern. Beim diesjährigen Coachella-Festival in Indio (Kalifornien) präsentieren sich auch die Hamburger Influencerinnen Leonie Hanne (34), Xenia Adonts (32) und Nele Wüstenberg (29) getreu dem Motto "Weniger ist mehr" in ganz schön knappen Outfits. Der absolute Renner in diesem Jahr: Cowboystiefel!

Leonie Hanne (34) in drei unterschiedlichen Looks, die eines gemeinsam haben: Sie zeigen viel Haut. © Screenshot Instagram/Leonie Hanne (Fotomontage) Drei Tage Festival, drei ganz unterschiedliche Outfits. Gesehen und gesehen werden: Schon immer war das die Devise auf dem beliebten Musik-Festival im Coachella Valley. Jedes Mal aufs Neue präsentieren sich sowohl Weltstars als auch die deutsche Influencer-Prominenz in außergewöhnlichen und meist knappen Outfits in der Wüste Kaliforniens. Wenig Stoff, Glitzer und Cowboyboots liegen dieses Jahr ganz klar im Trend. Promis & Stars Kreditkarte von GNTM-Tamara aus bizarrem Grund gesperrt Auch Modebloggerin Hanne hat am Wochenende auf der Veranstaltung gefeiert und sich an allen drei Tagen in verschiedene Looks geworfen. Ob im knappen Vintage-Dior-Kleid, im transparenten Flower-Girl-Look oder in sexy Gucci-Unterwäsche mit Kettendetails, die Influencerin zeigt auf jeden Fall viel Haut. In klassischem Schwarz und im trendigen Sandton - zu zwei Looks kombiniert die 34-Jährige das diesjährige Must-have Westernstiefel.

Coachella-Festival nicht ohne Mode-Influencerin Xenia Adonts

Die Wahl-New-Yorkerin Xenia Adonts (32) setzt in diesem Jahr auf Glitzer-Details und Overknee-Westernboots. © Screenshot Instagram/Xenia Adonts (Fotomontage) Glitzer und Glam haben es Adonts in diesem Jahr angetan. Die Influencerin und Unternehmerin kombiniert klassische Looks mit pikanten Glitzer-Details und bringt Funkeln in die Wüste. Die mit silbernen Nieten besetzte Weste in Kombination mit der lässigen Jeans ist ein absoluter Hingucker. Auf den ersten Blick wirkt der Look sehr angezogen, doch unter der Weste trägt die gebürtige Russin nur ein transparentes Gucci-Wäscheset. Abgerundet wird das außergewöhnliche Styling mit glitzernden Ohrringen, Prada-Loafern und einer Gucci-Umhängetasche im Erdbeer-Design. Promis & Stars Für einen guten Zweck: UFC-Star Conor McGregor unterstützt Fußballklub von Ryan Reynolds! Aber auch das kleine Schwarze durfte in Xenias Koffer nicht fehlen. Die Kombination mit Statement-Perlenkette und blauen Oversized-Cowboyboots lassen den Klassiker neu aufleben.

Egal ob Pailletten oder Fransen, Hauptsache kurz und knapp

Die Hamburgerin Nele Wüstenberg (29) besucht das Festival im sexy Fransenoutfit. © Screenshot Instagram/Nele Wüstenberg (Fotomontage) Auch die Hamburgerin Wüstenberg hat es dieses Jahr zusammen mit ihren Influencer-Freundinnen nach Palm Springs (USA) verschlagen. Sie wirft sich für die Feierei ebenfalls ordentlich in Schale. So besucht sie das Musik-Festival an einem Tag im perlmuttfarbenen Minirock und einem pinken Crop-Top aus Pailletten, das am Rücken nur aus einer Glitzer-Kette besteht. Natürlich verzichtet auch sie nicht auf den aktuellen Schuhtrend und trägt dazu Cowboystiefel in Weiß. Komplett out scheinen Fransen-Outfits noch nicht zu sein. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin zeigt sich an Tag zwei im mit Fransen besetzten schwarzen Zweiteiler, bestehend aus BH und Minirock. Natürlich kombiniert sie auch zu diesem Outfit halbhohe Cowboyboots in Schwarz mit weißen Nähten.