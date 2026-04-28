Berlin macht Olympia hörbar: Neuer Podcast mit Moderator Matthias Killing
Berlin - Mit dem Podcast "Berlin gewinnt mit Olympia" will die Hauptstadt dem Olympia-Traum eine Stimme geben und seine Bewerbung für die Olympischen Spiele vorantreiben.
Sat.1-"Frühstücksfernsehen"-Moderator und Sportfan Matthias Killing (46) führt durch persönliche Gespräche mit Athleten und den Menschen hinter dem Sport.
Zum Auftakt spricht Paralympics-Siegerin Elena Semechin (32) über ihr Leben.
Die Schwimmerin erzählt, wie der Sport sie geprägt und sogar gerettet hat – und warum sie sich Olympia in Berlin wünscht.
Insgesamt sind zehn Folgen geplant, die auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar sind.
Weitere prominente Gäste stehen bereits fest: Ab dem 11. Mai ist Box-Weltmeisterin Nina Meinke (33) zu hören, ab dem 25. Mai Ex-Handball-Nationalspieler Paul Drux (31). Weitere Sport-Stars sollen folgen.
"Berlin gewinnt mit Olympia" soll zeigen wie Sport die Menschen verbindet
Im Podcast geht es um Höhen und Tiefen, um Rückschläge und große Momente.
Genau diese Geschichten sollen zeigen, welche Kraft im Sport steckt und warum die Spiele nach Berlin gehören könnten.
Killing bringt es auf den Punkt: Sport verbindet Menschen wie kaum etwas anderes.
Titelfoto: Bildmontage: Mike Egerton/Press Association/dpa, Henri Hofmann // Signalrot/Tissot/obs