Berlin macht Olympia hörbar: Neuer Podcast mit Moderator Matthias Killing

Berlin - Mit dem Podcast "Berlin gewinnt mit Olympia" will die Hauptstadt dem Olympia-Traum eine Stimme geben und seine Bewerbung für die Olympischen Spiele vorantreiben.

Berlin will mit vier Partnerbundesländern Olympia nach Deutschland holen. (Symbolfoto) © Mike Egerton/Press Association/dpa

Sat.1-"Frühstücksfernsehen"-Moderator und Sportfan Matthias Killing (46) führt durch persönliche Gespräche mit Athleten und den Menschen hinter dem Sport.

Zum Auftakt spricht Paralympics-Siegerin Elena Semechin (32) über ihr Leben.

Die Schwimmerin erzählt, wie der Sport sie geprägt und sogar gerettet hat – und warum sie sich Olympia in Berlin wünscht.

Insgesamt sind zehn Folgen geplant, die auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar sind.

Weitere prominente Gäste stehen bereits fest: Ab dem 11. Mai ist Box-Weltmeisterin Nina Meinke (33) zu hören, ab dem 25. Mai Ex-Handball-Nationalspieler Paul Drux (31). Weitere Sport-Stars sollen folgen.