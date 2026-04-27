"Sie sind einfach überall": Reality-Star wird von 200 Babyspinnen heimgesucht
Köln - Das ist nichts für schwache Nerven: Reality-Bekanntheit Hanni Hase (29) wird in ihrer eigenen Wohnung von einer Spinnenplage überrollt. Über 200 Babys sind geschlüpft und die Suche nach dem Nest hält an.
"Ich bin einfach Mutter geworden", schockte die ehemalige "Love Is Blind"-Kandidatin vor ein paar Tagen ihre Follower auf Instagram. Doch statt Babyglück plagt sie der blanke Horror: In ihrer Wohnung krabbeln plötzlich Hunderte kleine Spinnen herum.
"Sie sind einfach überall", sagte sie und filmt die Räume, in denen sich die Tierchen breitgemacht haben.
Die Ursache liegt wohl Wochen zurück: Vor rund zwei Monaten hatte sie eine große Spinne im Schlafzimmer entdeckt. Ein Nachbar brachte das Tier raus, doch offenbar war es da schon zu spät.
"Das war die schlimmste Spinne in meinem ganzen Leben", erinnerte sich Hanni. Sie ist überzeugt: Es muss sich um eine Nosferatu-Spinne gehandelt haben.
Eine besonders große Art, die mittlerweile auch in Deutschland immer häufiger auftaucht. Und genau die scheint in ihrer Wohnung Eier gelegt zu haben.
Kammerjäger hilft nicht: Jetzt greift Hanni selbst durch
Die kleinen Krabbler sind mittlerweile überall in der Wohnung unterwegs und sorgen dafür, dass Hanni kaum noch zur Ruhe kommt. Denn: Ein richtiges Nest hat sie bislang nicht gefunden.
Ein Kammerjäger sollte helfen, doch der Einsatz brachte offenbar nichts. Also greift die Influencerin jetzt selbst durch, mit den Tipps ihrer Fans.
Die haben Hanni geraten, Gift zu benutzen. Sogenannte "Flohbomben" die es im Baumarkt legal zu kaufen gibt. Doch wie viel die Insektennebler wirklich bringen, bleibt abzuwarten.
Trotz des Ekels vor den kleinen Krabbeltierchen schläft sie aktuell weiterhin in ihrer Wohnung - mit mäßigem Erfolg. "Ich schlafe absolut nicht, ich wache alle zwei Minuten auf", klagt sie.
Auch wenn Hanni ihre Videos auf Social Media mit viel Humor nimmt, macht sie keinen Hehl daraus, wie sehr sie die Situation belastet: "Egal wo ich bin, egal was ich mache, ich denke 24/7 an Spinnen."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/hannihase