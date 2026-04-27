"Sie sind einfach überall": Reality-Star wird von 200 Babyspinnen heimgesucht

Köln - Das ist nichts für schwache Nerven: Reality-Bekanntheit Hanni Hase (29) wird in ihrer eigenen Wohnung von einer Spinnenplage überrollt. Über 200 Babys sind geschlüpft und die Suche nach dem Nest hält an.

Hanni Hase (29) zeigt in ihrer Wohnung, wie sich die Spinnen mittlerweile in mehreren Räumen ausgebreitet haben. © Bildmontage: Instagram/hannihase

"Ich bin einfach Mutter geworden", schockte die ehemalige "Love Is Blind"-Kandidatin vor ein paar Tagen ihre Follower auf Instagram. Doch statt Babyglück plagt sie der blanke Horror: In ihrer Wohnung krabbeln plötzlich Hunderte kleine Spinnen herum.

"Sie sind einfach überall", sagte sie und filmt die Räume, in denen sich die Tierchen breitgemacht haben.

Die Ursache liegt wohl Wochen zurück: Vor rund zwei Monaten hatte sie eine große Spinne im Schlafzimmer entdeckt. Ein Nachbar brachte das Tier raus, doch offenbar war es da schon zu spät.

"Das war die schlimmste Spinne in meinem ganzen Leben", erinnerte sich Hanni. Sie ist überzeugt: Es muss sich um eine Nosferatu-Spinne gehandelt haben.

Eine besonders große Art, die mittlerweile auch in Deutschland immer häufiger auftaucht. Und genau die scheint in ihrer Wohnung Eier gelegt zu haben.