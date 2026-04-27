Völlig anders, aber genauso lustig? Erste Details zu Spin-off von "The Big Bang Theory" enthüllt
Los Angeles (USA) - Erstmals wurden Details zum Spin-off der Kult-Sitcom "The Big Bang Theory" enthüllt. Die neue Serie klingt jedoch deutlich abgedrehter als das Original.
Kein Sheldon, kein Leonard, keine Penny - dafür Comic-Shop-Besitzer Stuart, der kläglich versucht, das Universum zu retten. Grob zusammengefasst ist das die Geschichte der neuen TV-Serie "Stuart Fails to Save the Universe".
Im Fokus stehen dabei Hauptcharakter Stuart (Kevin Sussman, 55), seine Freundin Denise (Lauren Lapkus, 40), der bärtige Geologe Bert (Brian Posehn, 59) und der stotternde Physiker Berry Kripke (John Ross Bowie, 54).
Das Quartett bereist dabei unterschiedliche Parallelwelten mit alternativen Versionen verschiedener Seriencharaktere, wie das Produktionsstudio Warner Bros. Discovery mitteilte.
Ihre Reise durch das sogenannte "Multiversum" erfolgt dabei nicht ganz freiwillig, sondern vielmehr, weil Stuart zuvor ein von Sheldon und Leonard gebautes Gerät zerstört hat.
Auf der Comic-Messe "CCXP" in Mexiko-Stadt verriet Hauptdarsteller Sussman am Wochenende weitere Details, wie das Magazin "The Hollywood Reporter" berichtete. Im Angesicht eines drohenden Weltuntergangs nehme Stuart laut Sussman zwar eine "Führungsrolle" an, jedoch mit mäßigem Erfolg: "Er ist nicht sehr gut darin." Sein Kollege Bowie ergänzte: "Der Spaß besteht darin, ihn jede Woche scheitern zu sehen."
"Stuart Fails to Save the Universe": Neue Serie läuft ab Juli auf HBO Max
"Stuart Fails to Save the Universe" wird ab Juli bei "HBO Max" zu sehen sein. Der Streamingdienst veröffentlichte am Sonntagabend erste Bilder aus der neuen Show auf Instagram.
Dazu hieß es: "Wenn Sie zunächst keinen Erfolg haben, versuchen Sie es in einem anderen Multiversum."
Die neue Serie ist nach "Young Sheldon", "Georgie & Mandy" sowie der Original-Serie von 2007 bereits die vierte Show im "The Big Bang Theory"-Universum.
Produziert wird "Stuart Fails to Save the Universe" unter anderem von Chuck Lorre (73) und Bill Prady (65). Die zwei haben es schon beim Original geschafft, die Zuschauer über zwölf Staffeln und insgesamt 279 Episoden zum Lachen zu bringen.
Titelfoto: Colin Remas Brown/HBO Max