Völlig anders, aber genauso lustig? Erste Details zu Spin-off von "The Big Bang Theory" enthüllt

Los Angeles (USA) - Erstmals wurden Details zum Spin-off der Kult-Sitcom "The Big Bang Theory" enthüllt. Die neue Serie klingt jedoch deutlich abgedrehter als das Original.

Stuart versucht in der neuen Serie gemeinsam mit bereits bekannten Charakteren das Universum zu retten. © Colin Remas Brown/HBO Max

Kein Sheldon, kein Leonard, keine Penny - dafür Comic-Shop-Besitzer Stuart, der kläglich versucht, das Universum zu retten. Grob zusammengefasst ist das die Geschichte der neuen TV-Serie "Stuart Fails to Save the Universe".

Im Fokus stehen dabei Hauptcharakter Stuart (Kevin Sussman, 55), seine Freundin Denise (Lauren Lapkus, 40), der bärtige Geologe Bert (Brian Posehn, 59) und der stotternde Physiker Berry Kripke (John Ross Bowie, 54).

Das Quartett bereist dabei unterschiedliche Parallelwelten mit alternativen Versionen verschiedener Seriencharaktere, wie das Produktionsstudio Warner Bros. Discovery mitteilte.

Ihre Reise durch das sogenannte "Multiversum" erfolgt dabei nicht ganz freiwillig, sondern vielmehr, weil Stuart zuvor ein von Sheldon und Leonard gebautes Gerät zerstört hat.

Auf der Comic-Messe "CCXP" in Mexiko-Stadt verriet Hauptdarsteller Sussman am Wochenende weitere Details, wie das Magazin "The Hollywood Reporter" berichtete. Im Angesicht eines drohenden Weltuntergangs nehme Stuart laut Sussman zwar eine "Führungsrolle" an, jedoch mit mäßigem Erfolg: "Er ist nicht sehr gut darin." Sein Kollege Bowie ergänzte: "Der Spaß besteht darin, ihn jede Woche scheitern zu sehen."