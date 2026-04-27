Pop-Legende Cher fällt aus allen Wolken: Skandal-Sohn schockt sie mit überraschenden Neuigkeiten

Los Angeles (USA) - 15 Jahre lang wusste sie nichts davon, jetzt trifft es sie mit voller Wucht: Pop-Ikone Cher (79) ist plötzlich Großmutter - und das von einer Teenagerin.

Elijah Blue Allman (49) befindet sich momentan wegen seiner Drogensucht in einer geschlossenen psychischen Einrichtung. © Fotomontage: IMAGO/Giles Harrison

Wie The Sun berichtete, heißt das Mädchen Ever, ist 15 Jahre alt und stammt aus einer kurzen Liaison ihres Problem-Sohnes Elijah Blue Allman (49) mit Ex-Model Kayti Edwards (49), der Stiefenkelin von "Mary Poppins"-Star Julie Andrews (90).

Die beiden sollen 2010 eine Nacht miteinander verbracht haben.

Elijah wusste laut Edwards von Anfang an Bescheid, wollte aber nie Vater sein. Er tauchte nur sporadisch auf, während Ever mit Edwards' Ehemann aufwuchs, den sie lange für ihren Vater hielt.

Erst vor Kurzem erfuhr sie die Wahrheit.