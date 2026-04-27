Pop-Legende Cher fällt aus allen Wolken: Skandal-Sohn schockt sie mit überraschenden Neuigkeiten
Los Angeles (USA) - 15 Jahre lang wusste sie nichts davon, jetzt trifft es sie mit voller Wucht: Pop-Ikone Cher (79) ist plötzlich Großmutter - und das von einer Teenagerin.
Wie The Sun berichtete, heißt das Mädchen Ever, ist 15 Jahre alt und stammt aus einer kurzen Liaison ihres Problem-Sohnes Elijah Blue Allman (49) mit Ex-Model Kayti Edwards (49), der Stiefenkelin von "Mary Poppins"-Star Julie Andrews (90).
Die beiden sollen 2010 eine Nacht miteinander verbracht haben.
Elijah wusste laut Edwards von Anfang an Bescheid, wollte aber nie Vater sein. Er tauchte nur sporadisch auf, während Ever mit Edwards' Ehemann aufwuchs, den sie lange für ihren Vater hielt.
Erst vor Kurzem erfuhr sie die Wahrheit.
Chers Sohn verpulvert all sein Geld für Drogen
Cher selbst soll 2025 Gewissheit bekommen haben. Am Telefon habe Edwards ihr alles bestätigt, die Sängerin sei "sprachlos" gewesen. Wenig später kam es zum ersten Treffen in Malibu.
Gemeinsames Dinner, Gespräche über Schule und Jungs, sogar Einblicke in Chers legendären Kleiderschrank.
Doch der Moment hat eine bittere Seite. Ausgerechnet Elijah, der Vater des Mädchens, kämpft seit Jahren mit Drogenproblemen.
Cher versuchte deshalb erneut, die Kontrolle über sein Vermögen zu übernehmen. Sie wollte verhindern, dass er sein Geld weiter für Drogen ausgibt.
Ein Gericht lehnte den Antrag im April ab, es fehle an Dringlichkeit.
Titelfoto: Fotomontage: IMAGO/Newscom World, IMAGO/Giles Harrison