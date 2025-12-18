MDR-Radiomoderatorin hört auf und geht in die Politik

Magdeburg - Ihre Stimme ist Tausenden Menschen in Sachsen-Anhalt bekannt. Jetzt hört die MDR-Radiomoderatorin Antonia Kaloff (53) auf und geht in die Politik .

Antonia Kaloff (53) wird nicht mehr im Radio zu hören sein. © MDR/Mandy Stappenbeck

Jahrelang ist die heute 53-Jährige frühmorgens aufgestanden, um für ihre Hörer pünktlich im Radiostudio von MDR Sachsen-Anhalt zu stehen.

Doch ab sofort wird ihre Stimme nicht mehr über die Frequenzen des öffentlich-rechtlichen Senders ausgestrahlt. Die gebürtige Hallenserin hat den Platz am Mikrofon einer neuen Kollegin überlassen.

Kaloff gibt ihren Moderationsjob auf, um zukünftig in die Landespolitik von Sachsen-Anhalt zu gehen, wie sie selbst mitteilt.

Konkret wird sie für Die Linke bei der Landtagswahl im kommenden Jahr antreten. Ihren Schritt begründet sie auch mit der Verteidigung der Pressefreiheit.

"Ich habe entschieden, mich um ein Mandat für den nächsten Landtag von Sachsen-Anhalt zu bewerben und mich damit aktiv im politischen Raum vor allem für Freiheitsrechte und Demokratie einzusetzen. Hierzu zählt für mich auch die Pressefreiheit, die ich in großer Gefahr sehe. Ich habe in den letzten 23 Jahren sehr gern beim MDR mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten können. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken."