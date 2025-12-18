Prominente trauern um Rosa von Praunheim: "Unvergleichlich" und "verlässlich unübersehbar"

Von Julia Kilian, Antonia Hofmann Berlin - Nach dem Tod von Regisseur Rosa von Praunheim (†83) erinnern Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69), Schauspielerin Maren Kroymann (76) und weitere Prominente an sein Lebenswerk.

Nach dem Tod von Regisseur Rosa von Praunheim (†83) würdigen viele sein künstlerisches Vermächtnis. © Jörg Carstensen/dpa

Als einen der "bekanntesten, wirkungsvollsten und engagiertesten Künstler" Deutschlands würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den verstorbenen Regisseur.

Ohne dessen Werk wäre die Geschichte homosexueller Emanzipation hierzulande "anders verlaufen", schrieb Steinmeier und kondolierte dem Ehemann von Praunheim, den der Filmemacher erst wenige Tage vor seinem Tod geheiratet hatte.

Auch aus Kultur und Politik kamen zahlreiche Reaktionen. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53) bezeichnete von Praunheim als "Pionier der queeren Filmgeschichte" und als wichtigen Wegbereiter der Schwulen- und Lesbenbewegung.

Sein umfangreiches Werk wirke über den Tod hinaus und erinnere daran, wie zentral eine offene und vielfältige Gesellschaft sei.