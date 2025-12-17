Schluss mit Europa-Park Rust: Hier steigt das "Miss Germany"-Finale künftig

München - Das Finale zur Wahl der "Miss Germany" zieht um: Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Europa-Park Rust in Baden-Württemberg wird es 2026 in Bayern ausgetragen, wie der Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Über 20 Jahre lang war der Europa-Park Rust Veranstaltungsort für das "Miss Germany"-Finale. 2026 werden es die Bavaria-Studios bei München. © Philipp von Ditfurth/dpa

"München wird damit zu einer neuen Bühne für ein Finale, das besondere Frauen auszeichnet, und einzigartige Geschichten sichtbar macht, die Zukunft gestalten", sagte eine Sprecherin der Miss Germany Studios.

Genau genommen ist der Austragungsort bei und nicht in München: Es sind die Bavaria-Studios im Nobelvorort Grünwald.

Dort soll die neue "Miss Germany" am 7. März, dem Vorabend des Weltfrauentags, in einer Live-Show gekürt werden, die auf Sixx und dem Streaming-Portal Joyn ausgestrahlt wird.

Eingebettet wird das Finale in ein sogenanntes "Empowering Festival", bei dem es um Karriere, Austausch und Vernetzung gehen soll.

Die "Miss Germany"-Wahl wurde vor 99 Jahren, im Jahr 1927, erstmals veranstaltet – damals und Jahrzehnte danach noch als Schönheitswettbewerb. 2027 feiert "Miss Germany" also großes Jubiläum und wird 100 Jahre alt.