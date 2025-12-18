 5.301

Heiße Sexszenen mit 24 Jahre Jüngerem: So reagiert Gwyneth Paltrows Sohn

Gwyneth Paltrow warnte ihren Sohn vor intimen Momenten in ihrem neuen Film "Marty Supreme" - sie spielt darin Sexszenen mit dem 29-jährigen Timothée Chalamet.

USA - Das könnte unangenehm werden: Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (53) hat ihren Sohn bei der Premiere ihres neuen Films "Marty Supreme" vor intimen Szenen mit Hauptdarsteller Timothée Chalamet (29) gewarnt.

Gwyneth Paltrow (53) warnte ihren 19-jährigen Sohn Moses vor einer intimen Szene in ihrem neuen Film, die ihn vielleicht peinlich berühren könnte. Doch selbst diese Vorwarnung half nicht.  © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Auf die Frage, wie die Situation ausging, sagte Paltrow in der US-Late-Night-Show von Seth Meyers (51) über ihren 19 Jahre alten Sprössling: "Nicht so toll." Er habe sich die ganze Zeit die Augen zugehalten, führte sie aus.

Es sei nicht die erste solche Warnung gewesen, die die heute 53-Jährige in ihrer Schauspielkarriere ausgesprochen habe. Ende der 90er hatte sie nach eigenen Worten ihren Großvater vor einer Oben-ohne-Szene in "Shakespeare in Love" gewarnt.

Er habe das schon mal gesehen, soll er ihr daraufhin versichert haben. "Two eggs, sunny side up." Übersetzt also: zwei Spiegeleier.

In dem Film "Marty Supreme" spielt Chalamet (29) einen größenwahnsinnigen Tischtennisspieler. Die Abenteuerkomödie von Regisseur Josh Safdie (41) kommt am 26. Februar 2026 in deutsche Kinos.

Zwischen Paltrow und Chalamet fliegen im Film die Funken

Natürlich war Timothée Chalamet (29) auch bei der Premiere des neuen Films, in dem er die Hauptrolle spielt. Begleitet wurde er dabei von seiner Freundin Kylie Jenner (28).
Natürlich war Timothée Chalamet (29) auch bei der Premiere des neuen Films, in dem er die Hauptrolle spielt. Begleitet wurde er dabei von seiner Freundin Kylie Jenner (28).  © Jordan Strauss/Invision/dpa

Paltrow verkörpert eine früher gefeierte Filmdiva, die ihr schauspielerisches Comeback am Theater versucht und sich auf eine heimliche Affäre mit Chalamets Figur einlässt.

Paltrow hat mit ihrem Ex-Mann, Coldplay-Sänger Chris Martin (48), zwei erwachsene Kinder, Apple (21) und Moses Martin.

