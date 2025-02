Besuch in der "Löwenschule": Erfolgs-Musical sucht Nachwuchs

"Sie lernen Verantwortung für sich selbst, aber auch für die ganze Produktion zu übernehmen. Dazu gehört auch, rechtzeitig Bescheid zu sagen, wenn es ihnen beispielsweise nicht gut geht. So lernen sie bei uns Sachen, die sie so in dem Maße nicht im normalen Schulalltag lernen."

Die Löwenkinder Amaro (9) und Madison (8) werden ab April als Simba und Nala auf der Bühne stehen. © Tag24/Madita Eggers

Rund 80 Prozent der Kinder, die am Intensivprogramm teilnehmen, schaffen es auf die große Bühne, sagt Kühl.

Zwei von ihnen sind Madison (8) und Amaro (9), beide besuchen seit einem Jahr die Löwenschule und werden im April zum ersten Mal als Nala und Simba vor rund 2000 Menschen auftreten.



Für Amaro steht noch diese Woche die erste Flugprobe für die berühmte Szene in der Schlucht an, in der Mufasa versucht, seinen Sohn vor einer wildgewordenen Gnuherde zu retten. "Da hänge ich an einem Ast", so der Neunjährige stolz gegenüber TAG24. Von Angst keine Spur. "Sie sind eben kleine Vollprofis und so behandeln wir sie auch", so Kühl begeistert.

Wenn es nach Madison und Amaro geht, kann der April gar nicht schnell genug kommen - aufgeregt seien sie zwar, aber vor allem siege die Vorfreude, endlich auf der großen Bühne zu stehen. Ein Kernelement, so Kühl: "Die Kinder aktivieren ihre eigenen Gefühle und lassen uns die Geschichte durch ihre Augen sehen."

Für die Leiterin der Löwenschule einer der Hauptgründe für die Erfolgsgeschichte des Musicals: "Der kleine Simba ist der Grundstein der Show, da kann der große Simba so toll sein, wie er will."