Großer Cast-Wechsel in Hamburg: Diese Hauptrollen werden neu besetzt

Hamburg - Den Hamburger Musicals " Der König der Löwen " und "Hercules" stehen größere Castwechsel bevor. Ab Februar und März 2025 werden neue und bereits bekannte Darstellende in die ikonischen Rollen der beiden Disney-Abenteuer schlüpfen. Fans dürfen sich auf neue Interpretationen freuen.

Jan Kersjes (44) wird ab Dienstag die Rolle des Timon in "König der Löwen" übernehmen. © TAG24/Franziska Rentzsch

Ab Dienstag (18. Februar) wird Matthieu Vinetot die Rolle von Simbas Vater Mufasa übernehmen, nachdem er diese bereits von 2018 bis 2020 im Londoner West End gespielt hat.



Jan Kersjes wird als Erdmännchen Timon zu sehen sein. Der 44-Jährige war zuletzt in die ebenfalls sehr humorvolle Rolle des Schneemanns "Olaf" im Musical "Die Eiskönig" geschlüpft.

"Als Kind war ich regelrecht verknallt in Timon. Das witzige Zusammenspiel mit seinem Kumpel Pumbaa erinnert mich an die Marx Brothers oder Stan und Ollie und ist ein Fressen für mein inneres Schauspielkind", so Kersjes, der mit dieser Rollen-Entscheidung auch seiner neuen Wahl-Heimat Hamburg treu bleibt.

2022 war er für seine Rolle in "Hamilton" mit seiner Familie aus der Schweiz in die Hansestadt gezogen war.

"Wir fühlen uns hier sehr wohl. Als wir hörten, dass Hamilton aufhört und wir noch nicht wussten, dass es mit der Eiskönigin weitergeht, haben wir schon gesagt, dass wir hierbleiben, weil es auch den Kindern hier so gut geht. Auch die Nähe zur Nordsee genieße ich sehr", sagte Kersjes damals gegenüber TAG24.