Billy Joels Ex offenbart schlimmste Begegnung: Dieser Hollywood-Star "hat mich einfach weggescheucht"

Los Angeles - Dass nicht jede Begegnung mit einem Hollywood- Star in einer guten Erinnerung endet, musste die TV -Köchin Katie Lee Biegel (44) am eigenen Leib erfahren. Vor allem ihr Aufeinandertreffen mit dem "Schöne Bescherung"-Darsteller Chevy Chase (82) verlief dabei alles andere als rosig.

Das war mit Abstand das schlimmste Aufeinandertreffen für die TV-Bekanntheit Katie Lee Biegel (44). © TIBRINA HOBSON / GETTY IMAGES NORDAMERIKA / GETTY IMAGES VIA AFP

In ihrem kürzlich veröffentlichten Podcast "All on the Table with Katie Lee Biegel" auf YouTube beantwortete die 43-jährige Ex-Frau von Musiker Billy Joel (77) zahlreiche Fragen aus ihrer Community. Einer ihrer Follower wollte dabei wissen, welchen Promi sie am sympathischsten sowie am unfreundlichsten fand.

"Meine unangenehmste Begegnung mit einem Prominenten war Chevy Chase", beichtetet Biegel ihren Zuhörern. Wie die Köchin berichtete, ereignete sich der unangenehme Vorfall während ihrer Ehe mit dem 77-jährigen "Piano Man"-Interpreten.

"Wir schmissen eine Abschiedsparty, bevor eines unserer Häuser abgerissen werden musste", erklärte sie. Neben unzähligen Bierfässern und Wackelpudding-Shots tischte das ehemalige Paar ordentlich auf - im Zuge dessen durften prominente Gäste nicht fehlen.

Im Laufe des Abends sei die 43-Jährige schließlich mit einem Tablett voller "Jell-O-Shots" zu Billy Joel und seinem Kumpel Chase gegangen. "Ich ging mit den Getränken zu ihnen und fragte: Möchtet ihr einen Shot?", fügte die Köchin hinzu. Offenbar hielt der Schauspieler sie für eine Servicekraft.

Mit einer abwertenden Handgeste versuchte der 82-Jährige Biegel fortzuschicken. "Er hat mich einfach weggescheucht", hieß es weiter.