Billy Joels Ex offenbart schlimmste Begegnung: Dieser Hollywood-Star "hat mich einfach weggescheucht"

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Dass nicht jede Begegnung mit einem Hollywood-Star in guter Erinnerung bleibt, musste die bekannte TV-Köchin Katie Lee Biegel (44) am eigenen Leib erfahren.

Von Jennifer Schneider

Los Angeles - Dass nicht jede Begegnung mit einem Hollywood-Star in einer guten Erinnerung endet, musste die TV-Köchin Katie Lee Biegel (44) am eigenen Leib erfahren. Vor allem ihr Aufeinandertreffen mit dem "Schöne Bescherung"-Darsteller Chevy Chase (82) verlief dabei alles andere als rosig.

Das war mit Abstand das schlimmste Aufeinandertreffen für die TV-Bekanntheit Katie Lee Biegel (44).
Das war mit Abstand das schlimmste Aufeinandertreffen für die TV-Bekanntheit Katie Lee Biegel (44).  © TIBRINA HOBSON / GETTY IMAGES NORDAMERIKA / GETTY IMAGES VIA AFP

In ihrem kürzlich veröffentlichten Podcast "All on the Table with Katie Lee Biegel" auf YouTube beantwortete die 43-jährige Ex-Frau von Musiker Billy Joel (77) zahlreiche Fragen aus ihrer Community. Einer ihrer Follower wollte dabei wissen, welchen Promi sie am sympathischsten sowie am unfreundlichsten fand.

"Meine unangenehmste Begegnung mit einem Prominenten war Chevy Chase", beichtetet Biegel ihren Zuhörern. Wie die Köchin berichtete, ereignete sich der unangenehme Vorfall während ihrer Ehe mit dem 77-jährigen "Piano Man"-Interpreten.

"Wir schmissen eine Abschiedsparty, bevor eines unserer Häuser abgerissen werden musste", erklärte sie. Neben unzähligen Bierfässern und Wackelpudding-Shots tischte das ehemalige Paar ordentlich auf - im Zuge dessen durften prominente Gäste nicht fehlen.

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Im Laufe des Abends sei die 43-Jährige schließlich mit einem Tablett voller "Jell-O-Shots" zu Billy Joel und seinem Kumpel Chase gegangen. "Ich ging mit den Getränken zu ihnen und fragte: Möchtet ihr einen Shot?", fügte die Köchin hinzu. Offenbar hielt der Schauspieler sie für eine Servicekraft.

Mit einer abwertenden Handgeste versuchte der 82-Jährige Biegel fortzuschicken. "Er hat mich einfach weggescheucht", hieß es weiter.

Dass Chevy Chase (82) eine schwierige Persönlichkeit hat, ist in Hollywood bekannt: Ehemalige Kollegen berichteten immer wieder von Spannungen und Konflikten an Filmsets. (Archivfoto)
Dass Chevy Chase (82) eine schwierige Persönlichkeit hat, ist in Hollywood bekannt: Ehemalige Kollegen berichteten immer wieder von Spannungen und Konflikten an Filmsets. (Archivfoto)  © Fotomontage/PAUL HAWTHORNE / GETTY IMAGES NORDAMERIKA / GETTY IMAGES VIA AFP/MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Die 43-Jährige war von 2004 bis 2009 mit dem Musiker Billy Joel (77) zusammen.
Die 43-Jährige war von 2004 bis 2009 mit dem Musiker Billy Joel (77) zusammen.  © DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORDAMERIKA / GETTY IMAGES VIA AFP

Nach Reinfall mit Chevy Chase: Köchin lernt auch sympathische Promis kennen

Die Köchin betonte jedoch deutlich, dass es auch positive Star-Begegnungen gab. Als Beispiel nannte die 43-Jährige den Moderator Jon Stewart (63), welchen sie 2003 während eines Besuches auf den Fischmarkt in Sag Harbor (Long Island) kennengelernt habe.

"Er hätte nicht freundlicher sein können. Stewart war unglaublich nett und geduldig mit mir", erinnerte sie sich zurück.

Titelfoto: Fotomontage/PAUL HAWTHORNE / GETTY IMAGES NORDAMERIKA / GETTY IMAGES VIA AFP/TIBRINA HOBSON / GETTY IMAGES NORDAMERIKA / GETTY IMAGES VIA AFP

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