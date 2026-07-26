Von Herzschmerz bis hin zur Zeitreise in die 1970er-Jahre: Der Sonntag hat einiges zu bieten
Dresden - Bevor sich das Wochenende dem Ende neigt, heißt es noch einmal: zurücklehnen und entspannen. Schnapp dir deine Fernbedienung, leg die Füße hoch und lass dir diese TV-Tipps mit einem leckeren Snack nicht entgehen.
Pflichttermin
Es gibt romantische Komödien. Und dann gibt es Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (2001). Im Grunde ist das die moderne Version von Stolz und Vorurteil – nur mit Tagebuch, Chaos und sehr viel Chardonnay. Colin Firth spielt wieder Mr. Darcy. Mehr Gründe braucht es eigentlich nicht. Dieser Film ist britisches Wohlfühlfernsehen in Reinform.
14.55 Uhr, Sat.1
Geheimtipp
Mit "Dancing Queen", "Waterloo" oder "The Winner Takes It All" schrieb ABBA Musikgeschichte. Die Doku ABBA Silver, ABBA Gold (2023) zeichnet den Weg der schwedischen Pop-Legenden nach – vom Eurovision-Sieg über den weltweiten Erfolg bis zum überraschenden Comeback mit Voyage im Jahr 2021. Die Songs sind zeitlos und der Nostalgiefaktor ohnehin unbezahlbar.
12.20 Uhr, arte
Bloß nicht
Bei Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim startet alles mit "Das schaffen wir locker selbst". Drei Werbepausen später hängt die Decke schief, das Budget ist weg und der Familienfrieden gleich mit. Danach bekommt man schon vom bloßen Anblick einer Bohrmaschine leichte Stresssymptome.
ab 13.10 Uhr, RTL ZWEI
Streaming
David Tennant. Mehr müsste man eigentlich gar nicht schreiben. In The Hack (2025) geht es um den News-of-the-World-Abhörskandal, der Großbritannien erschütterte und sogar die Schließung der Boulevardzeitung auslöste. Ja, die Serie ist manchmal etwas verschachtelt erzählt, aber dieses Kapitel Mediengeschichte ist viel zu spannend, um es zu verpassen.
arte Mediathek
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