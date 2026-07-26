26.07.2026 07:18 Von Herzschmerz bis hin zur Zeitreise in die 1970er-Jahre: Der Sonntag hat einiges zu bieten

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Bevor sich das Wochenende dem Ende neigt, heißt es noch einmal: zurücklehnen und entspannen. Hier sind die TV-Tipps für Sonntag.

Von Lena Plischke

Dresden - Bevor sich das Wochenende dem Ende neigt, heißt es noch einmal: zurücklehnen und entspannen. Schnapp dir deine Fernbedienung, leg die Füße hoch und lass dir diese TV-Tipps mit einem leckeren Snack nicht entgehen. Pflichttermin Wer romantische Filme liebt, sollte "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" auf keinen Fall verpassen. © ZDF/Alex Bailey Es gibt romantische Komödien. Und dann gibt es Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (2001). Im Grunde ist das die moderne Version von Stolz und Vorurteil – nur mit Tagebuch, Chaos und sehr viel Chardonnay. Colin Firth spielt wieder Mr. Darcy. Mehr Gründe braucht es eigentlich nicht. Dieser Film ist britisches Wohlfühlfernsehen in Reinform. 14.55 Uhr, Sat.1 Geheimtipp Lust auf eine kleine Zeitreise? Diese Dokumentation lässt die 1970er und 1980er Jahre wieder aufleben. © picture alliance/dpa/epa Mit "Dancing Queen", "Waterloo" oder "The Winner Takes It All" schrieb ABBA Musikgeschichte. Die Doku ABBA Silver, ABBA Gold (2023) zeichnet den Weg der schwedischen Pop-Legenden nach – vom Eurovision-Sieg über den weltweiten Erfolg bis zum überraschenden Comeback mit Voyage im Jahr 2021. Die Songs sind zeitlos und der Nostalgiefaktor ohnehin unbezahlbar. 12.20 Uhr, arte Bloß nicht Dieses Programm solltest Du am Sonntag besser meiden. © RTL Zwei Bei Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim startet alles mit "Das schaffen wir locker selbst". Drei Werbepausen später hängt die Decke schief, das Budget ist weg und der Familienfrieden gleich mit. Danach bekommt man schon vom bloßen Anblick einer Bohrmaschine leichte Stresssymptome. ab 13.10 Uhr, RTL ZWEI Streaming Der berühmte Schauspieler Robert Carlyle (65) zeigt sich in "The Hack" als leitender Kriminaldetektiv. © ARTE F/ITV David Tennant. Mehr müsste man eigentlich gar nicht schreiben. In The Hack (2025) geht es um den News-of-the-World-Abhörskandal, der Großbritannien erschütterte und sogar die Schließung der Boulevardzeitung auslöste. Ja, die Serie ist manchmal etwas verschachtelt erzählt, aber dieses Kapitel Mediengeschichte ist viel zu spannend, um es zu verpassen. arte Mediathek

Titelfoto: Fotomontage/ZDF/Alex Bailey/picture alliance/dpa/epa