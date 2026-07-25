Katy Perry ist wütend: Weißes Haus unterlegt Kriegs-Clip mit einem ihrer bekanntesten Songs

Washington (USA) - Das Weiße Haus hat mit der Unterlegung eines TikTok-Clips mit einem Song von Katy Perry (41) den Superstar verärgert.

Der weltbekannte Popsong "Firework" von Katy Perry (41) taucht im TikTok-Account des Weißen Hauses auf. Die Sängerin ist empört - es geht um den Iran-Krieg. © Gene J. Puskar/AP/dpa

Die US-Sängerin schrieb auf der Plattform X, sie sei entsetzt und wütend darüber, dass ihr Lied "Firework" (dt. Feuerwerk) als Hintergrundmusik für Aufnahmen von Militärschlägen verwendet worden sei.

"Ich habe dem nicht zugestimmt, ich wurde nicht gefragt, und ich billige das absolut nicht." Ihre Musik sei dazu da, um Menschen zusammenzubringen – nicht, um Krieg zu verherrlichen.

Auf dem TikTok-Account des Weißen Hauses zeigt der Clip Aufnahmen einer Explosion unterlegt mit einer Sequenz des Popsongs. Dazu schrieb das Weiße Haus: "Der Iran ist gewarnt worden."

Perry schrieb in ihrem X-Post, sie habe das Lied als Hymne der Hoffnung, Heilung und der inneren Stärke für Menschen, die ihre dunkelsten persönlichen Momente erleben, geschrieben.

Es sei ein völliger Verrat an allem, wofür das Lied stehe, kritisierte die 41-Jährige das Vorgehen des Weißen Hauses.