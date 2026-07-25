Zurück nach 18 Jahren: Plötzlich steht Seal mitten im Publikum

Hamburg - "2008 waren wir zuletzt in Hamburg ? Nein? Ehrlich?" Doch ja, tatsächlich: 18 Jahre ist es her, dass Seal (63) zuletzt mit einer eigenen Tour in der Hansestadt gastierte. Am Freitagabend kehrte der britische Sänger im Rahmen seiner "Celebrating 30+ Years of the Classic Albums I & II"-Tour auf die Bühne des Stadtpark Open Air zurück und begeisterte dabei nicht nur mit seiner unverwechselbaren Soulstimme, sondern überraschte auch immer wieder mit erstaunlich gutem Deutsch.

Die Distanz zwischen Bühne und Publikum hielt Seal (63) von Beginn an klein: Schon beim Opener stand er im Bühnengraben, später sang er sogar mitten in der Menge. © Peter Detje

Ganz überraschend sind die Sprachkenntnisse zwar nicht, schließlich war Seal mehr als sieben Jahre mit Heidi Klum (53) verheiratet.

Seinen Durchbruch verdankt er allerdings nicht seiner späteren Prominenz als Ehemann eines Supermodels, sondern dem Club-Klassiker "Killer", den er 1990 gemeinsam mit DJ Adamski veröffentlichte.

Und genau dieser Song wurde in Hamburg zu einem der Höhepunkte des Abends. Mit bemerkenswerter Gelassenheit verließ Seal plötzlich die Bühne, spazierte mitten durch das Publikum und sang – unter den nervösen Augen der Sicherheitskräfte – umringt von Smartphones, ausgestreckten Händen und begeisterten Fans erst "Killer" und anschließend auch noch "Bring It On".

Der Ausflug ins Publikum markierte nach gut einer Stunde den Moment, in dem das Konzert endgültig Fahrt aufnahm. Bis dahin hatte sich das Publikum eher zurückhaltend gezeigt.

Zwar forderte Seal von Beginn an zum Mitsingen und Klatschen auf – bereits beim Opener "All I Know Is Now", seiner 2025 veröffentlichten Single –, doch die Stimmung blieb zunächst überraschend reserviert. Erst im zweiten Teil entwickelte sich der Abend zu der Soul- und Pop-Party, die man von einem Seal-Konzert erwartet.

Dabei half auch der Sänger selbst kräftig mit: Immer wieder legte der 63-Jährige kleine Tanzeinlagen hin, die fast so viel Applaus bekamen wie seine Songs.

Überhaupt präsentierte sich Seal bestens gelaunt. Immer wieder bedankte er sich auf Deutsch – "Vielen Dank, meine Lieben" –, dichtete spontan Songzeilen um und reagierte charmant auf Zwischenrufe, scherzte mit einzelnen Fans und ließ Raum für spontane Momente.