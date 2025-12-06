 9.021

Komplikationen nach Schlaganfall: Schauspieler Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot

Geboren in Tokio, nach Hollywood gekommen, um die Filmwelt zu erobern. Schauspieler Cary-Hiroyuki Tagawa ist jetzt im Kreise seiner Liebsten verstorben.

Von Nick-Fabrice Vetter

Santa Barbara (USA) - Er ist in Tokio geboren und nach Hollywood gekommen, um die Welt der Filme und Serien zu erobern. Nun ist Schauspieler Cary-Hiroyuki Tagawa (†75) im Kreise seiner Familie verstorben und lässt mit seiner Karriere ein einzigartiges Vermächtnis zurück.

Der Hollywood-Star Cary-Hiroyuki Tagawa (†75) verstarb, nachdem nach einem Schlaganfall Komplikationen aufgetreten sind. (Archivbild)
Der Hollywood-Star Cary-Hiroyuki Tagawa (†75) verstarb, nachdem nach einem Schlaganfall Komplikationen aufgetreten sind. (Archivbild)  © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Wie das US-amerikanische Nachrichtenmagazin "Deadline" berichtete, verstarb der Filmstar am Donnerstag in seiner Wahlheimat Santa Barbara an der Westküste der USA im Alter von 75 Jahren.

Bereits in den frühen Morgenstunden soll Tagawa einen Schlaganfall erlitten, bei dem es "zu unvorhergesehen Komplikationen" gekommen ist.

Doch trotz dieses plötzlichen Schicksalsschlages konnten die Kinder des einstigen "Mortal Kombat"-Schauspielers noch rechtzeitig an sein Bett treten, um sich von ihrem Helden zu verabschieden.

Ende einer "Ära": TV-Liebling SelfieSandra wagt radikalen Schritt
Unterhaltung Ende einer "Ära": TV-Liebling SelfieSandra wagt radikalen Schritt

Bekannt wurde Tagawa durch seine Rolle als Shang Tsung in der Film-Adaption des Videospiel-Klassikers "Mortal Kombat" aus dem Jahr 1995. Aufgrund der vielen positiven Resonanzen spielte er auch in den nachfolgenden Teilen der Film-Reihe den mächtigen und bösen Zauberer.

Allein der erste "Mortal Kombat"-Film soll über 100 Millionen Dollar eingespielt und somit das Budget mehr als verfünffacht haben.

Die Amazon-Serie "The Man in the High Castle" (2015) spielt in einer Welt, in der Deutschland und Japan den Zweiten Weltkrieg gewonnen und die USA besetzt haben. (Archivbild)
Die Amazon-Serie "The Man in the High Castle" (2015) spielt in einer Welt, in der Deutschland und Japan den Zweiten Weltkrieg gewonnen und die USA besetzt haben. (Archivbild)  © Charley Gallay / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"James Bond" und "Planet der Affen"

Doch nach dem Senkrechtstart seiner Karriere war noch lange nicht Schluss. Immer wieder sahen Film-Fans auf der ganzen Welt Tagawa auf den riesigen Leinwänden der Kinosäle. So beispielsweise in "James Bond 007 - Lizenz zum Töten" (1989), "Planet der Affen" (2001) oder aber auch als eine Hauptrolle in der Amazon-Serie "The Man in the High Castle" (2015).

Der gebürtige Japaner hinterlässt neben seiner Frau Sally auch zwei gemeinsame Kinder.

Titelfoto: Fotomontage: CHARLEY GALLAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Mehr zum Thema Unterhaltung: