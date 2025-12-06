Komplikationen nach Schlaganfall: Schauspieler Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot

Santa Barbara (USA) - Er ist in Tokio geboren und nach Hollywood gekommen, um die Welt der Filme und Serien zu erobern. Nun ist Schauspieler Cary-Hiroyuki Tagawa (†75) im Kreise seiner Familie verstorben und lässt mit seiner Karriere ein einzigartiges Vermächtnis zurück.

Der Hollywood-Star Cary-Hiroyuki Tagawa (†75) verstarb, nachdem nach einem Schlaganfall Komplikationen aufgetreten sind. (Archivbild) © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Wie das US-amerikanische Nachrichtenmagazin "Deadline" berichtete, verstarb der Filmstar am Donnerstag in seiner Wahlheimat Santa Barbara an der Westküste der USA im Alter von 75 Jahren.

Bereits in den frühen Morgenstunden soll Tagawa einen Schlaganfall erlitten, bei dem es "zu unvorhergesehen Komplikationen" gekommen ist.

Doch trotz dieses plötzlichen Schicksalsschlages konnten die Kinder des einstigen "Mortal Kombat"-Schauspielers noch rechtzeitig an sein Bett treten, um sich von ihrem Helden zu verabschieden.

Bekannt wurde Tagawa durch seine Rolle als Shang Tsung in der Film-Adaption des Videospiel-Klassikers "Mortal Kombat" aus dem Jahr 1995. Aufgrund der vielen positiven Resonanzen spielte er auch in den nachfolgenden Teilen der Film-Reihe den mächtigen und bösen Zauberer.

Allein der erste "Mortal Kombat"-Film soll über 100 Millionen Dollar eingespielt und somit das Budget mehr als verfünffacht haben.