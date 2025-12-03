Ende einer "Ära": TV-Liebling SelfieSandra wagt radikalen Schritt
Köln - Die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin Sandra Safiulov (26) alias SelfieSandra hat für 2026 einen großen Neujahrsvorsatz. Im Podcast "Vier Schwestern" sprach sie mit ihren Geschwistern über ihre Pläne und kündigt an, dass eine echte "Ära" zu Ende geht.
"Ich würde gerne zum 31. Dezember mit dem Rauchen aufhören", verrät Sandra gegenüber ihrer Familie.
Der Grund dafür liegt bei ihrer Gesundheit, allerdings macht sich die Influencerin auch um eine andere Sache Sorgen: "Kennt ihr das bei Frauen ab 50, die lange geraucht haben? Man hört es, dass die rauchen. Die haben so eine Raucherstimme."
Davon ist bei der 26-Jährigen bisher zum Glück noch nichts zu merken. Sonst hätte Sandra wohl kaum die Chance bekommen, 2025 in der RTL-Show "Make Love Fake Love" erstmals als Moderatorin durchzustarten.
Eine gute Möglichkeit, neben ihrer sonst so lustigen und schlagfertigen Persönlichkeit, auch ihre seriöse Seite unter Beweis stellen.
Ob der neue Vorsatz aber auch mit ihren Karrierezielen in der TV-Welt in Verbindung steht, lässt sie offen.
Von YouTube zur TV-Moderatorin: SelfieSandra startet durch
Das Sandra bald vielleicht nicht mehr mit Glimmstängel im Mund zu sehen ist, dürfte viele Fans zunächst verwirren.
Ihr Verlangen zu rauchen entwickelte sich nämlich unter Zuschauern zu einem regelrechten "Insider-Witz". In diversen Clips greift sie, direkt nach dem Duschen, beim TikTok‑Schauen oder sogar während der Autofahrt zur Zigarette.
Auch sie selbst ist hinsichtlich ihrer Pläne überzeugt: "Da hört eine Ära bei mir auf."
Sandra wurde durch YouTube-Videos, an der Seite ihres besten Freunds "laserluca" bekannt. Durch ihre sympathische und ehrliche Art baute sich die gebürtige Bielefelderin schnell eine eigene Community auf.
Inzwischen ist sie nicht nur auf Social Media aktiv, sondern hat auch in mehreren TV‑Shows mitgemischt: von der Survival-Serie 7 vs. Wild über die Tanzshow Let's Dance bis hin zur Moderation der Dating‑Show "Make Love, Fake Love".
Ob die 26-Jährige bei ihrem Debüt als Moderatorin überzeugt, zeigt sich ab dem 4. Dezember bei RTL+.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa