Ende einer "Ära": TV-Liebling SelfieSandra wagt radikalen Schritt

Köln - Die ehemalige " Let's Dance "-Teilnehmerin Sandra Safiulov (26) alias SelfieSandra hat für 2026 einen großen Neujahrsvorsatz. Im Podcast "Vier Schwestern" sprach sie mit ihren Geschwistern über ihre Pläne und kündigt an, dass eine echte "Ära" zu Ende geht.

Influencerin Sandra Safiulov (26) "SelfieSandra" nahm 2025 bei der 18. Staffel der RTL-Tanzshow "Lets Dance" teil. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich würde gerne zum 31. Dezember mit dem Rauchen aufhören", verrät Sandra gegenüber ihrer Familie.

Der Grund dafür liegt bei ihrer Gesundheit, allerdings macht sich die Influencerin auch um eine andere Sache Sorgen: "Kennt ihr das bei Frauen ab 50, die lange geraucht haben? Man hört es, dass die rauchen. Die haben so eine Raucherstimme."



Davon ist bei der 26-Jährigen bisher zum Glück noch nichts zu merken. Sonst hätte Sandra wohl kaum die Chance bekommen, 2025 in der RTL-Show "Make Love Fake Love" erstmals als Moderatorin durchzustarten.

Eine gute Möglichkeit, neben ihrer sonst so lustigen und schlagfertigen Persönlichkeit, auch ihre seriöse Seite unter Beweis stellen.

Ob der neue Vorsatz aber auch mit ihren Karrierezielen in der TV-Welt in Verbindung steht, lässt sie offen.