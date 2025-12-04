Sensationell: Palina Rojinski wird zur rasenden Reporterin

Berlin - Moderatorin Palina Rojinski (40) überrascht mit einer neuen Rolle: Im kommenden Bibi-Blocksberg-Kinofilm spielt sie die rasende Reporterin Karla Kolumna.

Die meisten kennen Palina Rojinski (40) in glamourösen Outfits - in ihrer neuen Rolle zeigt sie sich jedoch von einer ganz anderen Seite. © Annette Riedl/dpa

"Ich habe sensationelle News!", verkündet Palina Rojinski auf Instagram - und enthüllt damit ihren Auftritt im neuen Kinofilm "Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen".

Statt roter Mähne und Glamour-Looks zeigt sich die Schauspielerin völlig verwandelt: Als Karla Kolumna mit großer Brille, schulterlangem brünetten Haar und Pullunder.

Der ungewohnte Look sorgt bereits in den sozialen Netzwerken für viel Aufmerksamkeit.

Karla Kolumna gilt als eine der beliebtesten Figuren des Bibi-Blocksberg-Universums.

Die temperamentvolle Reporterin ist immer auf der Jagd nach der nächsten großen Schlagzeile - eine ikonische Rolle, in die Rojinski nun schlüpft.