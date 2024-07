Christina Grass extrem irritiert von Fans: Die interessiert trotz Trennung nur eine Sache

Nienburg - Eine Woche ist das überraschende Liebes-Aus bei Christina Grass (36) und Ex Marco Cerullo (35) inzwischen her. Eine Frage scheint ihre Community nach wie vor aber gewaltig zu interessieren!

Auf Instagram wird Christina Grass (36) momentan mit Fragen zum Eigenheim konfrontiert. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christina Grass

Erst am vergangenen Donnerstag hatte sich die 36-Jährige erstmals öffentlich in einem ausführlichen Statement zur gescheiterten Liebe mit ihrem Marco geäußert.

Mittlerweile gebe es für ihre Fans aber nur noch ein Thema: das gemeinsame Haus!

Das hatten die Ex-Partner im Sommer 2023 für schlappe 190.000 Euro erworben und sich im Anschluss eigenständig um die Renovierung gekümmert. Sogar in der RTLZwei-Sendung "Die Schnäppchenhäuser" war das Paar damit zu sehen.

In einem kurzen Video zeigte Christina am Wochenende jede Menge Nachfragen zum selbst erschaffenden Liebesnest. "Und was ist mit dem Haus?" oder "Wer bekommt das Haus?", wollten die User ganz neugierig und wenig feinfühlig wissen.

"Ich war etwas verwirrt, dass das wirklich das Erste ist, an was Menschen denken", offenbart sie!