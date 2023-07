25.07.2023 10:48 "Coupleontour"-Star Ina kämpft mit den Tränen: "Ich werde nicht gezwungen!"

Das in Berlin lebende "Coupleontour"-Pärchen will eines klarstellen: Wenn Ina (27) starr aussieht, heißt das nicht, dass sie etwas nicht will.

Von Mia Goldstein

Berlin - Das in Berlin lebende "Coupleontour"-Pärchen will eines klarstellen: Wenn Ina (27) starr aussieht, heißt das nicht, dass sie etwas nicht will. Ina (27, l.) und Vanessa (26) wollen einige Kommentare im Netz nicht einfach so stehen lassen. © Screenshot/Instagram/coupleontour (Bildmontage) In einer emotionalen Story auf Instagram wehrt sich das "Coupleontour"-Pärchen gegen vermehrt verletzende Kommentare Inas Mimik betreffend. So würden einige behaupten, dass es offensichtlich sei, dass Vanessa (26) ihre Ina dazu zwingen würde, sich auf Social Media zu zeigen. "Man sieht, dass Nessi Ina zwingt, sie sieht so verkrampft und gezwungen aus." Andere unangebrachte Kommentare wie "So sieht man aus, wenn man zu viel Botox im Gesicht hat" setzen der 27-Jährigen sehr zu. Ein Schlaganfall vor einem Jahr veränderte Inas Leben radikal. Seitdem kämpft sich die Beauty tapfer zurück ins Leben und lässt gemeinsam mit Ehefrau Vanessa ihre 2,6 Millionen Follower daran teilhaben. Unterhaltung US-Influencerin Christine Tran Ferguson trauert um ihren Sohn (†15 Monate)! Doch einige User scheinen nicht zu verstehen, dass Inas linke Gesichtshälfte aufgrund des Schicksalsschlags gelähmt ist und durch stetiges Training zunächst wieder aktiviert werden muss. "Manchmal steuere ich einfach das Falsche im Gesicht an", erklärt sich Ina. Ina von "Coupleontour": "Ich liebe Social Media" Das "Coupleontour"-Pärchen hat sich die Lebensfreude erhalten. © Screenshot/Instagram/coupleontour (Bildmontage) "Lächeln ist für mich voll die krasse Sache. Mit mir ist alles in Ordnung, ich bin weder traurig noch unglücklich. Es ist ein Lernprozess, in dem ich mich befinde, und der geht nur in minimalen Stücken voran", rechtfertigt sich die Influencerin. "Ich liebe Social Media und ich mache das so gerne, aber manche Kommentare sind verletzend. Besonders dann, wenn man selbst 'schwach' ist", sagt Ina, die am Ende der Story mit den Tränen kämpft. Wenn man Ina jeden Tag verfolgt, sei der Fortschritt nicht so offensichtlich, erklärt "Coupleontour". Auch Vanessa erzählt in der Story, dass es ihr vor allem zu Anfang schwergefallen sei, Inas Gesichtsausdrücke zu lesen. Unterhaltung Matty Healy: Männerkuss auf der Bühne eskaliert! Regierung bricht Festival ab! Doch von ihrer Ergotherapeutin habe die starke Beauty Komplimente für ihre harte Arbeit zu ihren Gesichtsausdrücken bekommen. "Wow, da ist schon echt viel wieder passiert in der Mimik." Das Thema sei für Ina alles andere als leicht. "Ich will auch wieder alles können", sagt Ina weinend. "Das wirst du auch wieder", antwortet Nessi aufmunternd, während sie Ina zur Seite steht.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/coupleontour (Bildmontage)