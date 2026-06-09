Nach Trennungs-Hammer: Lina Baumann packt über Fremdgeh-Gerüchte aus
Köln - Die Trennung von Lina Baumann (26) und Ryan Wöhrl (24) hat viele Reality-Fans schockiert. Jetzt meldet sich die Influencerin mit einem emotionalen Statement zu Wort und erklärt, warum für sie am Ende kein Weg mehr an der Trennung vorbeiführte.
Kaum war das Liebes-Aus öffentlich, überschlugen sich in den sozialen Netzwerken die Spekulationen. Besonders ein Hinweis von Lina ließ viele Fans vermuten, dass Ryan sie betrogen haben könnte.
Wenig später kursierten sogar Videos, die genau das belegen sollten. Nun erzählt die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story, was hinter den Kulissen passiert ist.
Demnach habe sie mitten in einer ohnehin schwierigen Beziehungsphase eine Nachricht erhalten, die sie komplett aus der Bahn geworfen habe. Darin sei behauptet worden, Ryan habe sich während eines Aufenthalts in Portugal am Strand einer anderen Frau angenähert.
"Natürlich war das für mich der größte Schock, den man als Freundin bekommen kann. Und ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist", schildert Lina ihre Reaktion.
Sie habe Ryan sofort damit konfrontiert. Seine Erklärung habe jedoch ganz anders geklungen. "Laut Ryans Aussagen haben die dann nur am Strand gechillt. Sie hat ihn eingecremt, weil er Sonnenbrand hatte, [...] und die hatten da zusammen ihren Spaß. Er hat sich ihr anvertraut, was unsere Beziehung angeht", erzählt die Influencerin.
Fremdgeh-Wirbel: Lina richtet Appell an ihre Fans
Obwohl Lina betont, Ryans Version der Geschichte glauben zu wollen, habe sie für sich selbst die Reißleine gezogen. Die Beziehung habe sich schon länger nicht mehr richtig angefühlt.
"Ich kenne meine Beziehung so nicht. Ich kenne Ryan so nicht. Und deswegen war für mich klar: Okay, das ist der Punkt, wo ich jetzt den Schlussstrich ziehen sollte und unsere Beziehung beende, bevor das Ganze irgendwie in eine andere Richtung geht", erklärt sie.
Wie sehr sie die vergangenen Tage belastet haben, verschweigt die Influencerin ebenfalls nicht. "Ich habe seit drei Tagen kaum geschlafen und bin die ganze Zeit zwischen Weinen und Nachdenken, weil einfach alles aktuell sehr viel für mich ist", sagt sie.
Gleichzeitig glaubt sie: "Ich bin mir sehr sicher, dass es bei Ryan noch schlimmer ist aktuell." Besonders leid tue ihr inzwischen, dass ihre Andeutungen die Gerüchteküche zusätzlich angeheizt hätten.
Sie spricht sogar von "Cybermobbing" und richtet eine klare Bitte an ihre Community: "Ich wünsche es mir sehr für ihn, dass er das Ganze nicht länger ertragen muss. Es ist ein unglaublich schlimmer Druck, den man hat, wenn man von so vielen Menschen Nachrichten bekommt."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/linuschka (Screenshot)