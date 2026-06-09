Nach Trennungs-Hammer: Lina Baumann packt über Fremdgeh-Gerüchte aus

Köln - Die Trennung von Lina Baumann (26) und Ryan Wöhrl (24) hat viele Reality-Fans schockiert. Jetzt meldet sich die Influencerin mit einem emotionalen Statement zu Wort und erklärt, warum für sie am Ende kein Weg mehr an der Trennung vorbeiführte.

In ihrer Instagram-Story sprach Lina Baumann (26) den Tränen nahe über den Grund für die Trennung. © Instagram/linuschka (Screenshot)

Kaum war das Liebes-Aus öffentlich, überschlugen sich in den sozialen Netzwerken die Spekulationen. Besonders ein Hinweis von Lina ließ viele Fans vermuten, dass Ryan sie betrogen haben könnte.

Wenig später kursierten sogar Videos, die genau das belegen sollten. Nun erzählt die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story, was hinter den Kulissen passiert ist.

Demnach habe sie mitten in einer ohnehin schwierigen Beziehungsphase eine Nachricht erhalten, die sie komplett aus der Bahn geworfen habe. Darin sei behauptet worden, Ryan habe sich während eines Aufenthalts in Portugal am Strand einer anderen Frau angenähert.

"Natürlich war das für mich der größte Schock, den man als Freundin bekommen kann. Und ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist", schildert Lina ihre Reaktion.

Sie habe Ryan sofort damit konfrontiert. Seine Erklärung habe jedoch ganz anders geklungen. "Laut Ryans Aussagen haben die dann nur am Strand gechillt. Sie hat ihn eingecremt, weil er Sonnenbrand hatte, [...] und die hatten da zusammen ihren Spaß. Er hat sich ihr anvertraut, was unsere Beziehung angeht", erzählt die Influencerin.