10.06.2026 06:42 "Noch nie gespielt!" Foreigner sorgen beim Jubiläumskonzert für Überraschung

Are you ready for full-on Rock ’n’ Roll?" Mit dieser Frage eröffnete Foreigner am Dienstagabend ihr Konzert im Hamburger Stadtpark.

Von Madita Eggers

Hamburg - "Are you ready for full-on Rock ’n’ Roll?" Mit dieser Frage eröffnete Foreigner am Dienstagabend ihr Konzert im Hamburger Stadtpark und die Antwort der rund 4000 Besucher ließ nicht lange auf sich warten. Trotz eines heftigen Regenschauers kurz vor Showbeginn, das selbst die besten Regenponchos strapazierte, harrten die Fans im "Grünen Wohnzimmer" aus, um gemeinsam mit der legendären Rockband ihr 50-jähriges Bestehen zu feiern. Das Konzert im Rahmen der "50th Anniversary Tour" war bereits Wochen zuvor restlos ausverkauft.

Seit 2025 neuer Frontmann: Foreigner setzen auf Luis Maldonado (50). © Fabian Lippke Gegründet wurde Foreigner 1976 in New York. Von den Gründungsmitgliedern gehört heute allerdings nur noch offiziell Gitarrist Mick Jones zur Band. Der 81-Jährige tritt jedoch aus gesundheitlichen Gründen kaum noch live auf. Für den aktuellen Frontmann Luis Maldonado (50) ist die Jubiläumstour eine Art Feuertaufe. Erst im vergangenen Jahr übernahm er das Mikrofon von Langzeitsänger Kelly Hansen (65), der nach mehr als zwei Jahrzehnten seinen Abschied angekündigt hatte. Hansen erklärte damals gegenüber "Entertainment Tonight", es sei Zeit, "andere Dinge zu machen", solange er noch die Gelegenheit dazu habe. Unterhaltung Nach Trennungs-Hammer: Lina Baumann packt über Fremdgeh-Gerüchte aus Stimmlich muss sich Maldonado aber nicht hinter seinem Vorgänger oder gar der Foreigner-Originalstimme Lou Gramm (76) verstecken, wie er am Dienstag erneut unter Beweis stellte.

Überraschungen neben Hits wie "Cold As Ice" oder "Urgent"

Seine scheinbar unbändige Energie übertrug sich mühelos auf das Publikum. Immer wieder suchte er den direkten Kontakt zu den Fans, hielt ihnen das Mikrofon entgegen, zeigte auf einzelne Besucher, als würde er alte Freunde begrüßen, und lobte die Hamburger für ihren Gesang. Neben den großen Hits wie "Cold As Ice" oder "Urgent" hielt die Set-Liste auch einige Überraschungen bereit. So spielte die Band mit "Blue Morning, Blue Day" von 1978 und "Women" von 1979 zwei eher selten gehörte Songs. Letzteren habe die Band nach eigenen Angaben sogar noch nie live gespielt. "Und genau das ist Rock ’n’ Roll. Du gehst Risiken ein und gibst einen Scheiß. Das ist keine KI, wir haben kein Playback laufen. Das hier ist echt. Echte Instrumente, echte Stimmen, echte Fuck-ups – alles für euch heute Abend", betonte Maldonado. Dafür gab es lauten Applaus aus dem Publikum.

Nach ausverkaufter Open-Air-Tour: Foreigner verlängern ihre Jubiläumstour

Die aktuelle Live-Besetzung von Foreigner besteht neben Frontmann Maldonado aus Jeff Pilson (Bass), Michael Bluestein (Keyboards), Bruce Watson (Gitarre, l.), Chris Frazier (Schlagzeug) unde(Gitarre/Bass, r.). © Fabian Lippke Immer wieder blickten Foreigner während des Konzerts auf ihre außergewöhnliche Karriere zurück. Mit zehn Multi-Platin-Alben, 16 Top-30-Hits und mehr als 80 Millionen verkauften Tonträgern zählt die Band zu den erfolgreichsten Rock-Acts aller Zeiten. Erst 2024 wurden Foreigner in die "Rock ’n’ Roll Hall of Fame aufgenommen" – ein weiterer Meilenstein in ihrer fünf Jahrzehnte umspannenden Erfolgsgeschichte. "Ich mag es, Erinnerungen wieder aufleben zu lassen", so Frontmann Maldonado, bevor die Band mit "Feels Like the First Time" den Song anstimmte, der Foreigner Ende der 1970er-Jahre weltweit bekannt machte. Unterhaltung Star-Tätowierer Greg James stirbt mit 71 Jahren Auch wenn nicht jeder Titel die Wucht vergangener Jahrzehnte erreichte, war der Spaß der Musiker auf der Bühne jederzeit spürbar. Am Ende bedankte sich die Band bei den Fans dafür, "dass sie diesen Abend so besonders gemacht haben".

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