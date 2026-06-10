Asche von Motörhead-Legende wird auf Festival ausgestellt

Donington Park (Vereinigtes Königreich) - Rund elf Jahre nach dem Tod des Motörhead-Gitarristen Lemmy Kilmister (†70) veranstaltet die Londoner Rockband nun eine ganz besondere Geste für den Verstorbenen. Während des beliebten "Download Festival", welches am Donnerstag beginnt, soll es eine "Lemmy Forever"-Zeremonie geben.

Band-Leader Lemmy Kilmister (†70) starb 2015 an den Folgen einer Herzinsuffizienz. (Archivfoto) © FRED TANNEAU / AFP

Der Tod des Musikers traf die restlichen Bandmitglieder hart. Bereits zwei Tage, nachdem Ärzte bei dem 70-Jährigen Prostatakrebs diagnostiziert hatten, verstarb die Legende am 28. Dezember 2015 an den Folgen einer Herzinsuffizienz.

Wie The Mirror nun vermeldete, plane Motörhead im Zuge ihres Auftritts beim "Download Festival" im britischen Donington Park die siebte "Lemmy Forever"-Zeremonie. Von Donnerstag bis Sonntag soll die Asche des Verstorbenen in der sogenannten "Lemmy Lounge" ausgestellt werden.

"Es bleibt eine Verantwortung, die wir mit Stolz tragen. Nicht jeder kann die Pilgerreise nach Hollywood unternehmen, um Lemmy zu besuchen, deshalb bringen wir Lem zu seinen Fans zurück", betonte der Motörhead-Manager, Todd Singerman.

Im August 2023 rief Lemmys Band-Kollege Phil Campbell (†64) die Gedenkfeier zum Auftakt des "Wacken Open Airs" erstmals ins Leben. Infolge seines Todes im März dieses Jahres übernahm Sigerman die Organisation.

"Diese Orte bedeuteten Lemmy etwas und sie bedeuten auch den Menschen etwas, die ihn liebten", betonte der Manager. Neben dem Festival besuchte die Asche des Gitarristen bereits einige weitere spektakuläre Orte, wie etwa den Londoner Stripclub "Stringfellow’s".

Nach der mehrtägigen Veranstaltung werden die Überreste des 70-Jährigen dann in die O2 Apollo Arena nach Manchester verschickt.