Der Bundes-Pufpaff: "TV total" besucht Olaf Scholz im Kanzleramt

Unterföhring - Am Dienstagabend zeigt sich das Comedyformat "TV Total" von seiner politischen Seite und besucht kurz vor der Wahl den amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD).

"TV Total"-Moderator Sebastian Pufpaff (48) besucht fünf Tage vor der Bundestagswahl das Kanzleramt. © Joyn/Claudius Pflug

Ab 20.15 Uhr zeigt ProSieben die Aufzeichnung aus dem Kanzleramt, moderiert wie gewohnt von Show-Gastgeber Sebastian Pufpaff (48).

"Wir haben es geschafft, wir haben Lord Valium von Schnarchistan endlich wachgerüttelt. Und was dann passiert ist, seht ihr bei uns in der Sendung", so der TV-Total-Host.

Ob es das ehrlichste Interview des Kanzlers oder das "gnadenloseste Gespräch" vor der Wahl wird, möchte der Sender nicht mitteilen – stellt diese Fragen jedoch selbst in den Raum.

Da es jedoch zum Zeitpunkt der Ausstrahlung nur noch fünf Tage bis zur vorgezogenen Bundestagswahl sind, bleibt man thematisch auch im Anschluss im Bereich Politik.

Die Doku "Olaf Scholz. Countdown im Kanzleramt" mit Katrin Bauerfeind (42) feiert direkt danach, um 21.15 Uhr seine Premiere. Seit November 2024 wird SPD-Politiker bereits vom Kamerateam begleitet. "Exklusive Momentaufnahmen. Exklusive Einblicke", verspricht ProSieben.