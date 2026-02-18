Spott wegen fehlender Zähne: Reality-Star von Reaktionen "erschüttert"
Köln – Reality-TV-Star Detlef Steves (57) überrascht seine Fans mit einem ungewohnten Anblick und ist von manchen Reaktionen ziemlich enttäuscht.
Er ist bekannt aus Formaten wie "Ab ins Beet!" oder "Hot oder Schrott" und nimmt selten ein Blatt vor den Mund: Detlef Steves steht seit Jahren für ehrliche Worte, Ruhrpott-Charme und null Filter.
Jetzt sorgt er ausgerechnet mit seinem Lächeln für Gesprächsstoff. Auf Instagram postete der TV-Darsteller ein Selfie direkt aus der Zahnklinik samt Tuch um den Hals und fehlenden Vorderzähnen.
"Mit meinem schönsten Lächeln wünsche ich euch einen ganz tollen Sonntag", schrieb er auf seine gewohnt sarkastische Art und Weise dazu.
Unter dem Beitrag machten einige Witze, andere schickten Herzchen und wieder andere nutzten die Platform, um den 57-Jährigen schlechtzumachen.
Auf Kommentare wie "Wer will denn so was sehen?" reagierte der 57-Jährige zunächst mit Humor: "Ich sage mal so: Mut zur Lücke." Doch später wurde er ernster und gab in einem Video zu, dass ihn die Reaktionen mehr getroffen haben als gedacht.
"Das Normalste von der Welt": Detlef zeigt klare Kante
Das Instagram-Reel ließ nach dem Foto nicht lange auf sich warten und folgte direkt aus Detlefs Auto nach dem Zahnarzt-Besuch. "Ich bin echt ein bisschen erschüttert", machte er zu Beginn klar.
Dass sein Zahnlücken-Bild in kürzester Zeit solche Wellen ausgelöst habe, mache den Reality-Star fassungslos. Immerhin sei das die blanke Realität und "das Normalste von der Welt".
Dazu erklärte er, dass seine Zahnbrücke herausgefallen sei, weil zwei Zähne gebrochen sind. "Leute, das bin ich. Das gehört einfach zu mir", so Detlef.
Neben den negativen Reaktionen ist der 57-Jährige jedoch auch von den positiven überrascht, die ihn als "mutig" loben, solche Schnappschüsse ins Internet zu stellen.
Für Detlef ist genau das ein deutliches Zeichen, wie sehr Social Media inzwischen den Blick auf uns selbst verzerrt und unrealistische Schönheitsideale zum Standard geworden sind. Seine klare Botschaft: "Ihr seid gut, wie ihr seid, ihr seid toll, wie ihr seid. Schämt euch nicht dafür, wenn eure Zähne nicht geil sind. Das kann auch genetisch bedingt sein."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ detlefsteves