"Voll verletzt": "Let’s Dance"-Kandidatin bekommt schon vor Start Hass-Nachrichten

Köln - Noch bevor Vanessa "Nessi" Borck (29) bei " Let's Dance " die erste Runde übers Parkett getanzt ist, kocht die Stimmung hoch. Dass die Influencerin mit einer Frau tanzen wird, sorgt für üble Reaktionen.

Vanessa "Nessi" Borck (29) wird schon vor dem Start von "Let’s Dance" mit kritischen Kommentaren konfrontiert. © RTL / Jörn Strojny

Die 29-Jährige hatte am Valentinstag verkündet, dass sie bei Let's Dance mit einer Profitänzerin antreten wird. Eine Entscheidung, die offenbar nicht bei allen Fans gut ankommt.

Denn kaum war die Ankündigung raus, meldeten sich die Hater. In ihrer Instagram-Story teilte Nessi einen Kommentar, in dem es heißt: "Es sieht einfach komisch aus ... Und ich glaube auch, deshalb wird sie nicht weit kommen."

Bei so einer Show gehöre "einfach ein Mann daneben", denn das wirke "einfach stimmig und ästhetischer".

Für Nessi sind solche Aussagen schwer zu schlucken. Sie zeigte sich verwirrt und "voll verletzt".

Vor allem treffe sie, dass ihre Sexualität plötzlich wieder Thema Nummer eins sei. Sie versuche aber, die gemeinen Nachrichten nicht zu sehr an sich herankommen zu lassen.