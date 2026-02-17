"Voll verletzt": "Let’s Dance"-Kandidatin bekommt schon vor Start Hass-Nachrichten
Köln - Noch bevor Vanessa "Nessi" Borck (29) bei "Let's Dance" die erste Runde übers Parkett getanzt ist, kocht die Stimmung hoch. Dass die Influencerin mit einer Frau tanzen wird, sorgt für üble Reaktionen.
Die 29-Jährige hatte am Valentinstag verkündet, dass sie bei Let's Dance mit einer Profitänzerin antreten wird. Eine Entscheidung, die offenbar nicht bei allen Fans gut ankommt.
Denn kaum war die Ankündigung raus, meldeten sich die Hater. In ihrer Instagram-Story teilte Nessi einen Kommentar, in dem es heißt: "Es sieht einfach komisch aus ... Und ich glaube auch, deshalb wird sie nicht weit kommen."
Bei so einer Show gehöre "einfach ein Mann daneben", denn das wirke "einfach stimmig und ästhetischer".
Für Nessi sind solche Aussagen schwer zu schlucken. Sie zeigte sich verwirrt und "voll verletzt".
Vor allem treffe sie, dass ihre Sexualität plötzlich wieder Thema Nummer eins sei. Sie versuche aber, die gemeinen Nachrichten nicht zu sehr an sich herankommen zu lassen.
Nessi bewahrt klare Haltung trotz Hass
Nessi geht längt offen mit ihrem Liebesleben um. 2025 suchte sie als "Princess Charming" im TV ihre Traumfrau, außerdem wurde sie mit ihrer Ex-Partnerin Ina durch den YouTube-Kanal "Couple On Tour" bekannt.
Und selbst bei "Let's Dance" ist ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar kein Novum: Schon 2019 wirbelte Sängerin Kerstin Ott (44) mit Profitänzerin Regina Luca (37) übers Parkett.
Trotzdem scheint das Thema auch Jahre später noch nicht für alle selbstverständlich zu sein. Gerade das mache die 29-Jährige "umso trauriger".
Gegenüber "Let's Dance" zeigte sich die Social-Media Bekanntheit "dankbar", dass ihr der Wunsch, mit einer Frau zu tanzen, erfüllt wurde. Die Show setze damit ein wichtiges Zeichen.
Ob sich die negativen Kommentare auch auf Nessis Tanzreise auswirken, zeigt sich ab dem 27. Februar um 20.15 Uhr bei RTL und im Stream auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Jörn Strojny