"Die Wollnys": Was 15 Jahre TV wirklich mit Silvia gemacht haben
Köln - Seit anderthalb Jahrzehnten läuft bei den Wollnys das Kameralicht und Millionen schauen zu. Doch manche Momente lassen Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) daran zweifeln, ob der Schritt ins TV der richtige war.
Im Januar 2011 flimmerte "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" zum ersten Mal über die Bildschirme. Seitdem gab es bei dem XXL-Clan wirklich alles zu sehen: Zoff, Versöhnungen, Hochzeiten, Krankenhaus-Drama und Babyglück.
Die Familie lebt ihr Leben und Deutschland schaut wortwörtlich dabei zu. Doch eins ist sicher: Wer im TV lebt, bekommt nicht nur Applaus. Auch Kritik und böse Kommentare gehören dazu.
Das geht auch an der sonst so starken Silvia nicht spurlos vorbei, wie sie am Mittwochmorgen bei RTL in der Sendung "Punkt 8" verrät. "Es knabbert an einem!", gibt sie offen zu.
Besonders hart treffe sie, wenn Dinge behauptet werden, "die nicht den Tatsachen entsprechen". Das sei "sehr, sehr traurig".
Dennoch stellt sie klar, dass sie diesen Menschen "keine Rechenschaft schuldig" sei. Am Ende wisse sie selbst am besten, was stimmt – und was eben nicht.
Der wohl emotionalste Moment der Wollny-Geschichte
An Silvias Seite war am Mittwochmorgen auch ihr Partner Harald (65). Und der war erstmal ahnungslos, welches turbulente Leben Silvia führt, als er sie vor 12 Jahren kennenlernte.
Dass die 61-Jährige gleich elf Kinder mitbringt, hielt der gelernte Forstwirt erst mal für einen Scherz. Doch schnell wurde klar: Das ist kein Spaß, das ist die Wollny-Realität. Seitdem ist auch Harald ein fester Bestandteil des XXL-Clans.
Ausgerechnet er sorgte auch für den wohl tränenreichsten TV-Moment der vergangenen 15 Jahre. "Für mich war das Emotionalste gewesen, dem Harald sein Herzinfarkt in der Türkei", erinnert sich Silvia.
"Dieses Bangen" begleite sie immer noch. Erst kürzlich habe ihr Liebster wegen einer lebensgefährlichen OP im Krankenhaus gelegen, was die Familie bewusst nicht öffentlich gemacht habe. Der 63-Jährige weiß genau, wem er vieles zu verdanken hat. "Ohne Silvia wäre ich heute nicht mehr da", sagt er sichtlich bewegt.
Das 15-jährige Jubiläum von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" wird am Mittwochabend (18. Februar) um 20.15 Uhr bei RTLZWEI gefeiert. Wer nicht warten will, kann die Folgen vorab bei RTL+ streamen.
Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, RTLZWEI