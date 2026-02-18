"Die Wollnys": Was 15 Jahre TV wirklich mit Silvia gemacht haben

Köln - Seit anderthalb Jahrzehnten läuft bei den Wollnys das Kameralicht und Millionen schauen zu. Doch manche Momente lassen Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) daran zweifeln, ob der Schritt ins TV der richtige war.

Seit Jahren im Rampenlicht: Ob bei "Promi Big Brother" oder mit ihrer eigenen Sendung, Silvia Wollny (61) steht seit 15 Jahren vor TV-Kameras. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Im Januar 2011 flimmerte "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" zum ersten Mal über die Bildschirme. Seitdem gab es bei dem XXL-Clan wirklich alles zu sehen: Zoff, Versöhnungen, Hochzeiten, Krankenhaus-Drama und Babyglück.

Die Familie lebt ihr Leben und Deutschland schaut wortwörtlich dabei zu. Doch eins ist sicher: Wer im TV lebt, bekommt nicht nur Applaus. Auch Kritik und böse Kommentare gehören dazu.

Das geht auch an der sonst so starken Silvia nicht spurlos vorbei, wie sie am Mittwochmorgen bei RTL in der Sendung "Punkt 8" verrät. "Es knabbert an einem!", gibt sie offen zu.

Besonders hart treffe sie, wenn Dinge behauptet werden, "die nicht den Tatsachen entsprechen". Das sei "sehr, sehr traurig".

Dennoch stellt sie klar, dass sie diesen Menschen "keine Rechenschaft schuldig" sei. Am Ende wisse sie selbst am besten, was stimmt – und was eben nicht.