"Die drei ???"-Podcast: Hörspiel-Star Andreas Fröhlich überrascht über Mega-Erfolg

Kai Schwind (47, l.) und Andreas Fröhlich (58) nehmen zusammen den "Die drei ???"-Podcast auf. © Christian Hartmann/EUROPA/dpa

"Die drei ???" verblüfft. "Dass unser - zugegeben - etwas nerdiger Podcast so gut angenommen wurde und so viele Fans im Netz hat, hatte mich schon überrascht", sagte Fröhlich über sein Projekt "Haschimitenfürst - Der Bobcast" in Zusammenarbeit mit Hörspielmacher Kai Schwind (47).

"Aber die Resonanz auf unseren Live-Bobcast hat dies nochmal getoppt", fuhr der Bob-Andrews-Sprecher Fröhlich fort. "Das Bühnenerlebnis mit der unmittelbaren Reaktion des Publikums hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir uns dafür entschieden haben, im kommenden Jahr eine etwas größere Tour mit neuen Inhalten zu wagen."

Er freue sich riesig auf den Tourstart im kommenden April und "die Begegnung mit alten und neuen Fragezeichen-Fans", so der Berliner.

Im vergangenen Juni waren die zwei Podcaster dreimal live vor Publikum in NRW aufgetreten - in Soest, Gelsenkirchen und Münster. Im kommenden Jahr soll es zehn weitere Veranstaltungen zwischen Mitte April und Anfang Juni geben.