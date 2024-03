Oliver Masucci begeistert bei Theater-Comeback als Professor Snape: "Kann ganz doll in die Hose gehen"

Hamburg - Nach sieben Jahren Pause feierte Star-Schauspieler Oliver Masucci ("Dark", "The Palace") am Donnerstagabend sein Theater-Comeback als Severus Snape in "Harry Potter und das verwunschene Kind" im "Mehr! Theater" in Hamburg. Und war nach langer Zeit mal wieder so aufgeregt, dass ihn zwei Monate lang Albträume plagten, wie der 55-Jährige im Vorfeld verriet. Von seiner Aufregung ließ er sich bei seiner Premiere jedoch nichts anmerken.