Hollywood-Star Kiefer Sutherland kommt nach Deutschland: TAG24 verlost Tickets

Hamburg - Hollywood-Star Kiefer Sutherland (59, "24") kommt im Rahmen seiner Europa-Tour für mehrere Konzerte nach Deutschland. Den Schauspieler kennen viele aus Filmen wie "Stand by Me", doch seit einigen Jahren ist der gebürtige Brite auch als Musiker erfolgreich. Für sein Konzert am 24. April 2026 in der Großen Freiheit 36 in Hamburg verlost TAG24 1x2 Tickets.

Hollywood-Star Kiefer Sutherland (59) ist seit ein paar Jahren auch als Musiker erfolgreich. © Montage: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, Garret Bruce

Nach einer längeren (filmbedingten) Pause ist Sutherland wieder zurück auf der Bühne: Die Deutschland-Termine sind Teil einer größeren Europa- und UK-Tournee und führen ihn außerdem nach Berlin (26. April, Metropol), München (2. Mai, Kesselhaus) und Köln (9. Mai, Live Music Hall).

Im Mittelpunkt der Tour steht sein neues Studioalbum "Grey", das am 29. Mai erscheinen soll. Es ist bereits das vierte Album des vielseitigen Künstlers und bewegt sich stilistisch weiterhin zwischen den Genres Country, Americana und Folk.

"Ich bin unglaublich glücklich und aufgeregt, mein viertes Album veröffentlichen zu dürfen", erklärt der 59-Jährige im Vorfeld. Die Songs seien über einen Zeitraum von zwei Jahren entstanden und spiegelten eine stärkere persönliche Auseinandersetzung wider als frühere Werke.

Wie etwa seine erste und bereits veröffentlichte Single "Simpler Time" des neuen Albums: "Der Song ist eine Reflexion über meine Jugend und die Erinnerung an eine Zeit, die sich kulturell, sozial und politisch zuverlässiger anfühlte. Ich bin mir bewusst, dass die Erinnerung an die eigene Jugend oft durch eine rosarote Brille gesehen wird, aber in diesem Fall persönlich glaube ich das nicht."