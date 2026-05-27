Kein Geheimnis mehr: "Grey's Anatomy"-Star schwebt wieder mal im Baby-Glück

Los Angeles (USA) - Freude bei Schauspielerin Alejandra Onieva (33) und "Grey's Anatomy"-Star Jesse Williams (44)! Vor knapp einem Jahr lernten sie sich am Set kennen und lieben, jetzt steht ein Baby auf der Matte.

Ihn kennen wohl die meisten als Dr. Jackson Avery aus der Ärzte-Serie "Grey's Anatomy" - Jesse Williams (44). © Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie "Page Six" berichtet, wurde das turtelnde Paar bei einem gemeinsamen Einkauf in einem Bio-Supermarkt in Los Angeles gesichtet.

Die gebürtige Spanierin (bekannt aus der Netflix-Serie "High Seas") besticht dabei mit einem Outfit in Jeans-Optik. Unter ihrer lockeren Denim-Jacke blitzt jedoch nicht nur ihr weißes Crop-Top, sondern auch ihre Babykugel hervor.

Nach dem Einkauf bei "Whole Foods" ging es für das Paar weiter zum Lunch mit einem Freund. Auch auf Instagram ließ die 33-Jährige in der vergangenen Woche die Baby-Bombe platzen. Ganz zur Freude ihrer rund 307.000 Follower. Unter ihren Beitrag schrieb sie lediglich "vida", was auf Spanisch so viel wie "Leben" bedeutet.

Auch der werdende Papa Jesse Williams, den viele vor allem als Dr. Jackson Avery aus der Kultserie "Grey's Anatomy" kennen werden, strahlt auf den Bildern über beide Ohren.