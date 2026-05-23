Trennung von Ski Aggu: Ikkimel will lieber Glückwünsche statt Mitleid

Berlin - Nach ihrer viel beachteten Beziehung mit Rapper Ski Aggu (28) spricht Ikkimel (29) jetzt offen über das Liebes-Aus – und überrascht mit einer klaren Haltung zur Trennung.

Die Rapperin Ikkimel (29) läutet mit ihrem aktuellen Album "Poppstar" eine neue Ära ein. © Soeren Stache/dpa

Mit gemeinsamen Bühnenauftritten, Flirts vor Publikum und sogar Heirats-Andeutungen sorgten Ikkimel und Ski Aggu in den vergangenen Monaten immer wieder für Gesprächsstoff. Im Juni 2025 folgte dann der Dämpfer: "Wir sind ab jetzt offiziell getrennt", ließen beide verlauten.

Im Podcast "SHZ wir müssen reden" hakte Host Kim Viktoria Koch (24) nach und wollte wissen, ob die Beziehung am Ende doch nur Promo gewesen sei. Ikkimel, bürgerlich Melina Gaby Strauß, stellte klar: Für sie und Ski Aggu sei klar gewesen, die Trennung offen zu kommunizieren und danach nicht weiter öffentlich auszutragen.

Auf die Beileidsbekundung reagierte die 29-Jährige gelassen – und mit einer ungewöhnlichen Sichtweise. "Ich bin Fan davon, Menschen nach der Trennung zu beglückwünschen", sagte die "Bikini grell"-Sängerin. In der Gesellschaft sei oft Mitleid die erste Reaktion, dabei sei das Gegenteil angebracht. "Was tut dir denn leid? Du hast dich entschieden, dein Leben weiterzuleben und anders glücklicher zu werden – und das ist eine starke und beglückwünschenswerte Entscheidung."