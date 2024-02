DJ Felix Jaehn über Genderfluid-Fashion: "Ich genieße es, mich nicht mehr als Cis-Mann zu kleiden!"

Neben seinen Erfolgen in der Musik ist DJ Felix Jaehn ("Cheerleader") in den vergangenen Jahren auch immer mehr zu einer Stimme der LGBTQ+ Community geworden.

Von Madita Eggers

Hamburg/Berlin - Neben seinen Erfolgen in der Musik ist DJ Felix Jaehn ("Cheerleader") in den vergangenen Jahren auch immer mehr zu einer Stimme der LGBTQ+-Community geworden. Und das nicht zuletzt durch seine ausdrucksstarken Outfits, die immer wieder für Gesprächsstoff sorgen, obwohl der 29-Jährige eigentlich nur das anzieht, was ihm gefällt.

DJ Felix Jaehn (29) trägt nur noch, was ihm, und nicht, was anderen gefällt. © Montage: Screenshot/Instagram/felixjaehn Zwar hat sich Jaehn bereits im Februar 2018 als bisexuell geoutet, richtig zum Thema wurde seine Sexualität allerdings erst im vergangenen Jahr, als der DJ sich nach einer längeren Pause mit einem neuen Look zurückmeldete. Leider war es für viele Kritiker auch im Jahr 2023 immer noch keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen einfach das tragen, worauf sie Lust haben. Abseits von Genderklischees. Beirren lässt sich Felix Jaehn von den negativen Stimmen aber nicht. In einem am Sonntag veröffentlichen Instagram-Reel sprach der Musiker erneut über seine Liebe zu Genderfluid Fashion und die Möglichkeit, sich auf so viele Arten ausdrücken zu können. Unterhaltung Praktikanten-Show "Rent a Comedian": Heidi Klum, Stefan Raab und Linda de Mol im gleichen Supermarkt "Ich benutze Fashion aktuell dafür, mit Stigmen und Vorurteilen aufzuräumen. Und höre auf darüber nachzudenken, was als weiblich oder männlich wahrgenommen wird. Ich trage einfach das, wobei ich denke, dass es gut aussieht", so der 29-Jährige.

Fans unterstützen Felix Jaehn: "Die Welt braucht mehr Menschen wie dich!"