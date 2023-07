"Ich Hab Den Schönsten Arsch Der Welt": Felix Jaehn äußert sich zu Hasskommentaren

Katja Krasavice (26) und Felix Jaehn sorgten mit ihrer Collabo nicht nur für Begeisterungsstürme. © Screenshot/Instagram/katjakrasavice

Dies thematisierte der DJ jetzt in einem Instagram-Posting und nahm sogleich Stellung dazu.

Da er im Vorfeld zum Release einige hassvolle Kommentare gelesen habe, "will ich nochmal klarstellen, dass ich entschieden gegen jegliche Form von Diskriminierung, Hass und Gewalt bin", schrieb der 28-Jährige am Donnerstag.

Katja Krasavice sei eine talentierte Künstlerin, smarte Unternehmerin sowie eine tolle starke und selbstbewusste Frau, so Felix anerkennend.

"Über Schönheitsideale lässt sich diskutieren und auch das Thema offener Umgang mit pornografischem Content und Sex polarisiert sicherlich", weiß der DJ, vertritt aber auch klar die Standpunkte: "Leben und leben lassen", und: "Not your body. Not your choice." ("Nicht dein Körper. Nicht deine Entscheidung.")

Felix Jaehn nimmt sich seine Mottos offenbar auch selbst zu Herzen. Erst vor wenigen Monaten zeigte sich der Hamburger im völlig neuen Style auf Instagram. Weg vom netten Jungen von nebenan mit Wuschelhaaren, barfuß und aufgeknöpften Hemden, hin zur wilden Partymaus.

Bunter, verspielter und glitzernder steht der 28-Jährige nun hinter seinem DJ-Pult und zeigt zur Freude vieler Zuschauer - auch ein gutes Stück mehr Haut.

Mal bauchfrei, mal mit Netzhemd und/oder auch im Rock bringt er nun die Massen zum Tanzen.