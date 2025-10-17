Dreiecks-Drama bei "Fame Fighting 3": Diese Frau sorgt für Zündstoff im Ring

Essen - Nicht nur Fäuste, sondern auch Drama, Eifersucht und gebrochene Herzen spielen bei "Fame Fighting" am Samstag (18. Oktober) eine Rolle. Die Reality-Stars Can Kaplan (29) und Filip Pavlovic (32) treten gegeneinander im Boxring an, haben aber auch privat in Sachen Frauen noch ein Wörtchen zu reden.

Joena Steilen (26) sorgte als Granate bei "Love Island" für ordentlich Chaos. (Archivbild) © RTLZWEI/RTLZWEI/obs

Hinter den Kulissen des großen Promi-Boxevents spielte sich ein regelrechtes Liebes-Chaos ab. Mittendrin: TV-Bekanntheit Joena Steilen (26).

Die schöne Blondine verdrehte nämlich beiden Männern den Kopf. Laut Bild soll sie noch bevor sie bei "Love Island" mit Filip turtelte, längst an Can vergeben gewesen sein.

"Joena und ich waren mehrere Monate zusammen, ich habe ihre Eltern kennengelernt – ich habe quasi bei ihr gewohnt", erzählt Can.

Joena sieht das allerdings anders: "Wir waren nie in einer Beziehung. Eine Kennenlernphase ist dazu da herauszufinden, ob es passt oder nicht. Hätte es für mich wirklich gepasst, wäre ich nie zu Love Island gegangen."

Also alles nur ein Missverständnis? Offenbar nicht, denn die nun aufgetauchten WhatsApp-Nachrichten sprechen eine andere Sprache.