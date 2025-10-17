Dreiecks-Drama bei "Fame Fighting 3": Diese Frau sorgt für Zündstoff im Ring
Essen - Nicht nur Fäuste, sondern auch Drama, Eifersucht und gebrochene Herzen spielen bei "Fame Fighting" am Samstag (18. Oktober) eine Rolle. Die Reality-Stars Can Kaplan (29) und Filip Pavlovic (32) treten gegeneinander im Boxring an, haben aber auch privat in Sachen Frauen noch ein Wörtchen zu reden.
Hinter den Kulissen des großen Promi-Boxevents spielte sich ein regelrechtes Liebes-Chaos ab. Mittendrin: TV-Bekanntheit Joena Steilen (26).
Die schöne Blondine verdrehte nämlich beiden Männern den Kopf. Laut Bild soll sie noch bevor sie bei "Love Island" mit Filip turtelte, längst an Can vergeben gewesen sein.
"Joena und ich waren mehrere Monate zusammen, ich habe ihre Eltern kennengelernt – ich habe quasi bei ihr gewohnt", erzählt Can.
Joena sieht das allerdings anders: "Wir waren nie in einer Beziehung. Eine Kennenlernphase ist dazu da herauszufinden, ob es passt oder nicht. Hätte es für mich wirklich gepasst, wäre ich nie zu Love Island gegangen."
Also alles nur ein Missverständnis? Offenbar nicht, denn die nun aufgetauchten WhatsApp-Nachrichten sprechen eine andere Sprache.
Geleakte WhatsApp Chats: jetzt fliegen im Ring die Fäuste
In den Chats zeigt sich, dass zwischen den beiden Reality-Stars mehr lief, als Joena heute zugeben möchte.
Can schreibt verletzt: "Du sagst mir vor der Show, dass du dich auf niemanden einlassen wirst. Dass wir uns lieben [...] Dann kommst du raus, sagst nur 'Tut mir leid' und 'Hab' keine Zeit' – und lachst arrogant, als ich frage, ob du mit ihm zusammen bist!"
Joena versucht in ihrer Antwort, die Wogen zu glätten, entschuldigt sich und gibt zu: "Ich hatte selber nicht gedacht, dass die Zeit so intensiv wird. Ich wollte dich nie verletzen. Du hast recht, man hätte vorher offener darüber sprechen sollen."
Kurz zuvor flirtete Joena bei "Love Island" offen mit Dschungelkönig Filip – inklusive Kuss vor laufender Kamera. Für Can ganz klar: "alles Fake."
Am Samstag treffen die beiden Konkurrenten jetzt bei "Fame Fighting 3" im Ring der Grugahalle in Essen aufeinander. Los geht es um 18 Uhr, nur im Livestream bei Bild+.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI/RTLZWEI/obs, Henning Kaiser/dpa