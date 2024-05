Modellbauer berichtet von LSD-Vorfall im Miniatur Wunderland

Hamburg - Sönke Freitag arbeitet seit rund 20 Jahren im Miniatur Wunderland in Hamburg . Ein Job wie jeder andere, findet der Modellbauer. Zustimmen würden ihm da vermutlich die wenigsten Besucher.

Und repariert werden muss so einiges ...

Ansonsten können die Mitarbeiter jederzeit durch und über die 1610 Quadratmeter große Anlage laufen. Außerdem gibt es Luken, durch die sie unter der Anlage auftauchen können, um Reparaturen vorzunehmen: "So etwas planen wir alles vor dem Bau mit ein."

Bei Öffnungszeiten zwischen 7.30 Uhr und 1 Uhr nachts im Sommer fange Sönke entsprechend früh mit seiner Arbeit an.

Entsprechend arbeite das Team, wenn es wirklich etwas schaffen will, wenn keine Gäste durchs Wunderland wuseln.

Rückzugsorte für die Modellbauer gebe es nicht. "Wir können jeden Tag angequatscht werden. Man kann sich wie so ein Tier fühlen."

Erst habe er herumgeschrien und dann drei Module der Ausstellung "Die geteilte Stadt" aggressiv umgeschmissen. Zu sechst konnte man ihn schließlich festhalten. "Das sind dann Schäden, die bekommst du nicht mal so eben gestopft."

Hinzu kämen Gäste, die Figuren und Modelle klauen. Besonders gefährdet seien jene, die in Fernsehberichten gezeigt werden und dadurch zu Objekten der Begierde werden.

Größere Schäden entstünden dadurch, dass beispielsweise Kinder in die Anlage fallen oder Kameras aus dem vierten Stock in die Schweiz krachen.

"Pro Jahr haben wir eine Viertelmillion Euro Sachschaden", so Sönke im Gespräch.

Die Gemeinde Riomaggiore in Italien zieht auch im Miniaturformat jedes Jahr zahlreiche Touristen an. © Miniatur Wunderland

Bevor es an den Bau geht, wird ein neuer Bauabschnitt wie zuletzt beispielsweise Monaco minutiös geplant.



"Seit dem Italien-Abschnitt [wurde 2016 nach drei Jahren Bauzeit eröffnet, Anm. d. Red.] sind wir eigentlich immer vor Ort und schauen uns die Gegend selber an. Der eine guckt sich die ganzen Mülleimer an, der andere lustige Szenen. Architekturmodellbauer nehmen sich die Gebäude vor, ich schaue mir die Begrünung an. Jeder hat eine Aufgabe."

Spontan gebaut werden nur die letzten zehn Prozent. Der Anspruch, immer realistischer zu bauen, sei mit den Jahren gestiegen.

"Wir haben deutlich bessere Maschinen bekommen. Früher haben wir Häuser zusammengebaut und sie grob an [dem] Original orientiert. Hamburg ist für mich das beste Beispiel. Da sind Sachen drin, die es in Hamburg gibt, aber das ist nicht tendenziell Hamburg." So fehle etwa die Alster oder auch das Rathaus.

"Ein Tourist erkennt Hamburg, einem Hamburger fällt auf, was alles falsch ist. Es ist nur eine Anlehnung."

Mittlerweile sei man so gut - auch dank Google Maps - dass man sogar die Straßen wiedererkenne. Bauzeit pro Projekt: rund drei bis vier Jahre. Für den Hamburger Flughafen habe das Team schon allein für die Recherche ein Jahr gebraucht.