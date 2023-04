Elton John in Hamburg 2023: Alle Infos zu den drei Konzerten

Elton John spielt im Rahmen seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Abschiedstour vom 2. bis 5. Mai auch drei Konzerte in Hamburg. Alles, was Ihr wissen müsst.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Bereits seit 2018 befindet sich Elton John (76) auf "Farewell Yellow Brick Road"-Abschiedstour, die insgesamt 333 Konzerte umfasst. Drei davon spielt der Sänger, Komponist und Pianist vom 2. bis 5. Mai in Hamburg. TAG24 hat alle Infos zu den letzten Konzerten von Elton John in der Hansestadt.

Nicht nur für seine Hits, auch für seine schrillen Outfits, insbesondere die extravaganten Brillenmodelle, ist der britische Sänger und Komponist Elton John (76) bekannt. © Greg Allen/dpa Mit dem Ende des Elton-John-Auftritts in Stockholm am 8. Juli endet nicht nur die "Farewell Yellow Brick Road"-Tournee nach weit mehr als 300 gespielten Konzerten, sondern auch die mehr als 50 Jahre währende Bühnenkarriere des britischen Superstars Elton John (76). In der Barclays Arena wird Elton John im Mai zum voraussichtlich letzten Mal in Hamburg zu sehen sein.



Elton "John Farewell Yellow Brick Road"-Tour 2023: Der Name

Name und Artwork der Abschiedstour referenzieren an "Goodbye Yellow Brick Road", Elton Johns siebtes Studioalbum aus dem Jahre 1973. Das Album hat sich bis heute weltweit mehr als 30 Millionen mal verkauft und gilt gemeinhin als Johns "Opus Magnum." Es enthält das Stück "Candle in the Wind", eine Ode an Marilyn Monroe (†36), die John mit angepasstem Text versehen 1997 in Gedenken an die verstorbene Prinzessin Diana (†36) wiederveröffentlicht hat.

Elton John Hamburg 2023: Die Band

Elton John ist für seine Klavierstücke berühmt, doch alleine sitzt der Superstar bei den Konzerten seiner "Farewell Yellow Brick Road" nicht auf der Bühne. Der Engländer wird bei der Tour von einer sechsköpfigen Band unterstützt, die auch als Elton John-Band bekannt ist und deren Instrumentarium von Gitarre über Bass, Percussion bis hin zu Keyboards reicht. Der Kern der Band spielt teilweise seit Jahrzehnten zusammen, Drummer Nigel Olssen (74) ist beispielsweise bereits seit 1970 Teil der Band und begleitete Elton John seitdem auf jeder Tour. Auch als Backgroundsänger treten einige der Bandmitglieder bei den Stücken in Erscheinung. Eine oder gar mehrere klassische Vorbands, die den Abend eröffnen, bringt Elton John jedoch nicht mit auf Tour.

Elton John Hamburg 2023: Tickets und Preise

Der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Elton John ist mit über 300 Millionen verkauften Platten auch einer der erfolgreichsten Musiker überhaupt. Die 1997 in Gedenken an die verstorbene Prinzessin Diana (†36) aufgenommene Version seines Songs "Candle in the Wind" ist mit über 33 Millionen abgesetzten Einheiten sogar die meistverkaufte Single aller Zeiten. Wer Elton John auf seiner letzten Tour noch einmal live erleben möchte, muss dementsprechend tief in die Tasche greifen. Die Preisspanne für Karten reichte in Hamburg von 96,85 Euro (Kategorie 4, Sitzplatz) bis zu 782 Euro (Topseat Golden Circle) - also einem Sitzplatz in unmittelbarer Bühnennähe. Und dennoch: Alle drei Hamburg-Konzerte der "Farewell Yellow Brick Road"-Tour 2023 sind bereits ausverkauft.

Elton John Hamburg 2023: Einlass und Beginn

Die Konzerte von Elton John beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Der Einlass in die Arena startet bei allen Shows zwei Stunden vor Konzertbeginn, also um 17.30 Uhr.

Wie lange dauert ein Elton-John-Konzert?

Ein letztes Mal am Klavier in den Konzerthäusern dieser Welt zu sehen: Elton John zieht sich aus dem Livemusikgeschäft zurück. © Matt Rourke/dpa Der "Rocket Man" lässt sich nicht lumpen: im Durchschnitt dauert ein Elton-John-Konzert fast zweieinhalb Stunden. So zum Beispiel der letztjährige Auftritt des Sängers im "Deutsche Bank-Park" in Frankfurt im Rahmen seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Abschiedstour. Im Stadion der Eintracht begeisterte Elton John 33.000 Fans, wie die "hessenschau" im Anschluss berichtete. Die Angaben decken sich auch mit den genannten Zeiten auf der Seite setlist.fm. Auf der Internetseite können Fans Angaben zu den von ihnen besuchten Konzerten machen - und unter anderem die gespielten Songs veröffentlichen. Die durchschnittliche Konzertlänge einer Elton-John-Show wird dort mit 2 Stunden und 24 Minuten angegeben.

Welche Songs spielt Elton John auf der "Farewell Yellow Brick Road"-Tour?

Bei den bisherigen Konzerten der "Farewell Yellow Brick Road"-Tour hat Elton John jeweils mehr als 20 Songs pro Abend gespielt. Welche Stücke der Sänger bei seinen Hamburg-Konzerten genau darbieten wird, ist zwar nicht bekannt. Als Orientierung können Fans jedoch zahlreiche Presseberichte zu den vergangenen Shows der seit 2018 laufenden Tour heranziehen. Auch die Fanseite setlist.fm bietet zahlreiche Hinweise in Form von veröffentlichten Setlists auf die wahrscheinliche Setlist der Elton-John-Konzerte in Hamburg. Die 1997er-Version seines Hits "Candle in the Wind" (1973) wird Elton John bei seinen Konzerten am 2.,4. und 5. Mai in der Barclays-Arena Hamburg übrigens definitiv nicht spielen: die Live-Aufführung im Rahmen der Beerdigung Prinzessin Dianas am 6. September 1997 blieb bis heute die einzige öffentliche Aufführung des Stückes. John lehnte unter anderem den Wunsch von Dianas Söhnen Prinz William (40) und Prinz Harry (38) ab, die Version beim "Concert for Diana" am 1. Juli 2007, dem 46. Geburtstag der Princess of Wales, im Londoner Wembley-Stadium zu performen. Bei seinen Konzerten greift Elton John auf seine Version des Stückes aus dem Jahr 1973 zurück.

Sagt "Farewell" und "Goodbye": Sänger Elton John ist auf Abschiedstour. © Alberto Pezzali/dpa

Barclays-Arena Hamburg: Anfahrt und Parken