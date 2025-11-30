 650

Emma Fernlund in Amsterdam: "Ich habe keinen Tanga an und nur eine Socke"

Emma Fernlund feierte in Amsterdam und kam ohne Tanga, dafür mit anderem Outfit zurück. Das Party-Wochenende in Holland ist allerdings noch nicht vorbei.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Emma Fernlund (24) verbrachte gemeinsam mit Reality-Sternchen Lucas Schwarze (24), ein Wochenende in Amsterdam. Ihre Partynacht lief dabei anders als geplant.

Emma Fernlund (24) feierte in Amsterdam und ließ ihre Follower an dem Abend teilhaben.

Während eines Trips in der niederländischen Hauptstadt postete die 24-Jährige eine Story auf Instagram, worin man sie zu einem Song im Auto mitsingen sah. Darunter standen die Worte: "The only thing you can take from me are notes".

Die Stimmung schien ausgelassen zu sein. Vielleicht ein wenig zu ausgelassen. In einer anderen Story konnten ihre Instagram-Follower Emma nach dem Feiern nach Hause kommen sehen.

"Was hast du an?", fragte Lucas die ehemalige, "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin schockierend. "Ich habe keinen Tanga an und nur eine Socke", teilte die 24-Jährige offenkundig ihrer Followerschaft mit.

Das wäre ein Ausflug gewesen, den sie nicht noch mal machen wollen würde. Was genau passiert war, ließ die 24-Jährige offen.

"Die sollen nochmal über deine OPs lästern", konterte der 24-Jährige. "Lästert mal lieber über dieses Fashion-Statement", rief Emma lachend.

Amsterdam: Erst Tangas shoppen, dann zur nächsten Party

Ungefähr sieben Stunden später meldete sich Emma Fernlund (24) mit der Botschaft "Ich lebe" auf Instagram zurück.

Das Reality-TV-Sternchen bräuchte allerdings ein neues Outfit. "Ich habe irgendwie keine Tangas mehr, deswegen müssen wir jetzt welche kaufen gehen", so die "Promihof"-Teilnehmerin.

Später stünde dann schon die nächste Party in Amsterdam auf dem Plan.

