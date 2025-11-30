Emma Fernlund in Amsterdam: "Ich habe keinen Tanga an und nur eine Socke"
Hamburg - Emma Fernlund (24) verbrachte gemeinsam mit Reality-Sternchen Lucas Schwarze (24), ein Wochenende in Amsterdam. Ihre Partynacht lief dabei anders als geplant.
Während eines Trips in der niederländischen Hauptstadt postete die 24-Jährige eine Story auf Instagram, worin man sie zu einem Song im Auto mitsingen sah. Darunter standen die Worte: "The only thing you can take from me are notes".
Die Stimmung schien ausgelassen zu sein. Vielleicht ein wenig zu ausgelassen. In einer anderen Story konnten ihre Instagram-Follower Emma nach dem Feiern nach Hause kommen sehen.
"Was hast du an?", fragte Lucas die ehemalige, "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin schockierend. "Ich habe keinen Tanga an und nur eine Socke", teilte die 24-Jährige offenkundig ihrer Followerschaft mit.
Das wäre ein Ausflug gewesen, den sie nicht noch mal machen wollen würde. Was genau passiert war, ließ die 24-Jährige offen.
"Die sollen nochmal über deine OPs lästern", konterte der 24-Jährige. "Lästert mal lieber über dieses Fashion-Statement", rief Emma lachend.
Amsterdam: Erst Tangas shoppen, dann zur nächsten Party
Etwa sieben Stunden später teilte die 24-Jährige eine weitere Story mit den Worten "Ich lebe".
Das Reality-TV-Sternchen bräuchte allerdings ein neues Outfit. "Ich habe irgendwie keine Tangas mehr, deswegen müssen wir jetzt welche kaufen gehen", so die "Promihof"-Teilnehmerin.
Später stünde dann schon die nächste Party in Amsterdam auf dem Plan.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot Instagram/emmashealth_