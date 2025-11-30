Emma Fernlund in Amsterdam: "Ich habe keinen Tanga an und nur eine Socke"

Hamburg - Emma Fernlund (24) verbrachte gemeinsam mit Reality-Sternchen Lucas Schwarze (24), ein Wochenende in Amsterdam. Ihre Partynacht lief dabei anders als geplant.

Emma Fernlund (24) feierte in Amsterdam und ließ ihre Follower an dem Abend teilhaben. © Bildmontage: Screenshot Instagram/emmashealth_

Während eines Trips in der niederländischen Hauptstadt postete die 24-Jährige eine Story auf Instagram, worin man sie zu einem Song im Auto mitsingen sah. Darunter standen die Worte: "The only thing you can take from me are notes".

Die Stimmung schien ausgelassen zu sein. Vielleicht ein wenig zu ausgelassen. In einer anderen Story konnten ihre Instagram-Follower Emma nach dem Feiern nach Hause kommen sehen.

"Was hast du an?", fragte Lucas die ehemalige, "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin schockierend. "Ich habe keinen Tanga an und nur eine Socke", teilte die 24-Jährige offenkundig ihrer Followerschaft mit.

Das wäre ein Ausflug gewesen, den sie nicht noch mal machen wollen würde. Was genau passiert war, ließ die 24-Jährige offen.

"Die sollen nochmal über deine OPs lästern", konterte der 24-Jährige. "Lästert mal lieber über dieses Fashion-Statement", rief Emma lachend.