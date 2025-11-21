Emma Fernlund spricht offen über Therapie: "Dachte immer, ich brauche keine Hilfe"

Hamburg - Bei Emma Fernlund (24) standen in letzter Zeit viele Veränderungen an: Erst verschiedene Schönheits-Operationen , nun hat sie ihre erste Therapiestunde hinter sich gebracht.

Die 24-Jährige verriet das sie schon einmal eine Therapie angefangen hatte. © Screenshot Instagram/emmashealth_

"Ich glaube, man sieht's. Ich habe so geheult gerade eben", begann die 24-Jährige ihre Instagram-Story. Die Hamburgerin hätte zwar vor ein paar Jahren schon einmal eine Therapie angefangen, aber das war nichts, erklärte sie ihren Followern.

Jetzt habe die ehemalige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin sich privat einen Therapieplatz gesucht. "Ich hatte gerade meine erste Session und habe direkt losgeheult", so die "Promihof"-Teilnehmerin.

"Keine Sorge, hatte aber nichts mit euch zu tun, ihr Arschlöcher", teilte die 24-Jährige lachend ihrer Community mit und hielt dabei den Mittelfinger in die Kamera.

Doch das Reality-TV-Sternchen zeigte sich auch von ihrer verletzlichen Seite und ließ tief blicken: "Es war wirklich sehr positiv. Ich hätte das nicht gedacht, weil ich immer skeptisch war und dachte ich brauche keine Hilfe."