Emma Fernlund spricht offen über Therapie: "Dachte immer, ich brauche keine Hilfe"
Hamburg - Bei Emma Fernlund (24) standen in letzter Zeit viele Veränderungen an: Erst verschiedene Schönheits-Operationen, nun hat sie ihre erste Therapiestunde hinter sich gebracht.
"Ich glaube, man sieht's. Ich habe so geheult gerade eben", begann die 24-Jährige ihre Instagram-Story. Die Hamburgerin hätte zwar vor ein paar Jahren schon einmal eine Therapie angefangen, aber das war nichts, erklärte sie ihren Followern.
Jetzt habe die ehemalige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin sich privat einen Therapieplatz gesucht. "Ich hatte gerade meine erste Session und habe direkt losgeheult", so die "Promihof"-Teilnehmerin.
"Keine Sorge, hatte aber nichts mit euch zu tun, ihr Arschlöcher", teilte die 24-Jährige lachend ihrer Community mit und hielt dabei den Mittelfinger in die Kamera.
Doch das Reality-TV-Sternchen zeigte sich auch von ihrer verletzlichen Seite und ließ tief blicken: "Es war wirklich sehr positiv. Ich hätte das nicht gedacht, weil ich immer skeptisch war und dachte ich brauche keine Hilfe."
Emma Fernlund: "Gebt der Therapie einfach mal eine Chance"
Die 24-Jährige meinte, jeder hätte seine Laster zu tragen und es sei schön, jetzt schon positive Erkenntnisse aus dem Gespräch herausziehen zu können. Das Ganze sollte noch einmal eine Erinnerung an ihre Community sein:
"Wenn ihr überlegt, eine Therapie zu machen, macht das. Gebt dem ganzen einfach mal eine Chance für eine gewisse Zeit und ihr werdet vielleicht überrascht sein, was es mit euch macht."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/emmashealth_