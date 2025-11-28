Stefanie Schanzleh über Sommerhaus-Wiedersehen: "Du wunderst dich, was in diesem Kopf los ist"
Hamburg - Stefanie Schanzleh (37) sprach offen über ihre Gefühle nach dem großen Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars".
In einer Fragerunde auf Instagram beantwortete die ehemalige "Sommerhaus"-Teilnehmerin Fragen zum Wiedersehen. Unter anderem, was für ein Gefühl es war, den anderen Teilnehmern erneut zu begegnen.
"Es war schon irgendwie lustig, alle wiederzusehen, aber auf der anderen Seite war während der Staffel auch viel passiert", sagte die 37-Jährige. Eigentlich seien sie mit allen "im Guten" auseinandergegangen, als sie aus dem Sommerhaus ausgezogen sind, so die Hamburgerin.
Deswegen verwunderte sie die Reaktion mancher Teilnehmer umso mehr:
"Als wir die Leute wiedergesehen haben, gab es teilweise nicht mal ein 'Hallo' von dem einen oder anderen, wo du dich echt gewundert hast, was in diesem Kopf los ist."
Auf jeden Fall sei das große Wiedersehen anstrengend gewesen "von den ganzen Energien", die dort zusammen gekommen waren.
Stefanie zum großen Wiedersehen beim "Sommerhaus": "Es wurde viel gelogen"
Außerdem wollte ein Fan wissen, ob jemand in der Folge gelogen habe, was im Nachhinein nicht aufgelöst wurde. Darauf antwortete die Hot-Banditoz-Sängerin: Jeder habe dort seine eigene Wahrheit ausgesprochen.
"Wir saßen schließlich vier Stunden da und ihr habt jetzt nur eineinhalb Stunden von den vier gesehen. Aber es wurde viel gelogen und es wurde auch viel gezeigt, was gelogen wurde", erklärte die 37-Jährige lachend.
Am Ende bedankte sie sich noch mal bei ihren Fans und zog ein Fazit: "Danke an euch, dass ihr alle mitgefeiert und mit uns mitgefiebert habt. Uns hat das Sommerhaus mega Spaß gemacht!"
