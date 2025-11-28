Stefanie Schanzleh über Sommerhaus-Wiedersehen: "Du wunderst dich, was in diesem Kopf los ist"

Hamburg - Stefanie Schanzleh (37) sprach offen über ihre Gefühle nach dem großen Wiedersehen von " Das Sommerhaus der Stars ".

Stefanie Schanzleh (37) war gemeinsam mit Silva Gonzalez (46) im "Sommerhaus der Stars". © Bildmontage: RTL/Stefan Gregorowius, Instagram/stefanieschanzleh

In einer Fragerunde auf Instagram beantwortete die ehemalige "Sommerhaus"-Teilnehmerin Fragen zum Wiedersehen. Unter anderem, was für ein Gefühl es war, den anderen Teilnehmern erneut zu begegnen.

"Es war schon irgendwie lustig, alle wiederzusehen, aber auf der anderen Seite war während der Staffel auch viel passiert", sagte die 37-Jährige. Eigentlich seien sie mit allen "im Guten" auseinandergegangen, als sie aus dem Sommerhaus ausgezogen sind, so die Hamburgerin.

Deswegen verwunderte sie die Reaktion mancher Teilnehmer umso mehr:

"Als wir die Leute wiedergesehen haben, gab es teilweise nicht mal ein 'Hallo' von dem einen oder anderen, wo du dich echt gewundert hast, was in diesem Kopf los ist."

Auf jeden Fall sei das große Wiedersehen anstrengend gewesen "von den ganzen Energien", die dort zusammen gekommen waren.