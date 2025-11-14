Emma Fernlund präsentiert zum ersten Mal ihr Gesicht nach Schönheits-OPs

Hamburg - Am Mittwoch wollte sie den Anblick von ihrem Gesicht noch nicht teilen - aber zwei Tage später kann Emma Fernlund (24) es nicht mehr länger abwarten. Sie zeigt sich ihren Followern in einem Video auf Instagram nach ihrer Schönheits-OP.

Emma Fernlund (24) zeigt sich schon ein paar Tage nach ihren Schönheitsoperationen auf Instagram. © Bildmontage: Screenshots Instagram/emmashealth_

Darauf zu sehen ist das Reality-Sternchen, wie sie in ihrem Hotelbett liegt, zuerst noch mit der Hand vor dem Gesicht. Sie hätte aber keinen Bock mehr, ihre Storys so aufzunehmen, erklärt die 24-Jährige - und lichtet dann endlich das große Geheimnis.

"Das ist die Realität von Tag vier nach den OPs", so die 24-Jährige. Sie trägt noch einen Verband um die Nase herum und um den Kopf.

Ihr Gesicht ist noch ziemlich geschwollen, sowohl an der Augen-, Lippen- als auch an der Nasenpartie. Sie habe außer ein wenig am Kopf auch gar keine Schmerzen mehr.

"Ich bin natürlich noch im ganzen Gesicht geschwollen und sehe ein bisschen crazy aus, aber es wird ... Dafür, dass es jetzt erst drei bis vier Tage her ist, bin ich wirklich sehr zufrieden", erklärt Emma abschließend.