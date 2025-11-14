Emma Fernlund präsentiert zum ersten Mal ihr Gesicht nach Schönheits-OPs
Hamburg - Am Mittwoch wollte sie den Anblick von ihrem Gesicht noch nicht teilen - aber zwei Tage später kann Emma Fernlund (24) es nicht mehr länger abwarten. Sie zeigt sich ihren Followern in einem Video auf Instagram nach ihrer Schönheits-OP.
Darauf zu sehen ist das Reality-Sternchen, wie sie in ihrem Hotelbett liegt, zuerst noch mit der Hand vor dem Gesicht. Sie hätte aber keinen Bock mehr, ihre Storys so aufzunehmen, erklärt die 24-Jährige - und lichtet dann endlich das große Geheimnis.
"Das ist die Realität von Tag vier nach den OPs", so die 24-Jährige. Sie trägt noch einen Verband um die Nase herum und um den Kopf.
Ihr Gesicht ist noch ziemlich geschwollen, sowohl an der Augen-, Lippen- als auch an der Nasenpartie. Sie habe außer ein wenig am Kopf auch gar keine Schmerzen mehr.
"Ich bin natürlich noch im ganzen Gesicht geschwollen und sehe ein bisschen crazy aus, aber es wird ... Dafür, dass es jetzt erst drei bis vier Tage her ist, bin ich wirklich sehr zufrieden", erklärt Emma abschließend.
Emma Fernlund: Das hat sie in ihrem Gesicht machen lassen
Dabei hatte sie sich am Mittwoch noch gehörig geniert, wenn es um ihr neues Antlitz ging. "Ich zeige euch mein Gesicht noch nicht, ich habe Angst ... Ich will euch nicht erschrecken", erklärte die 24-Jährige in ihrer Instagram-Story, während sie im Badezimmer vor dem Spiegel stand und ihr Gesicht mit ihrem Handy verdeckte.
Die ehemalige "Temptation Island VIP"-Teilnehmerin erklärte zudem, dass sie gerade beim Arzt war und ihre Tamponaden herausbekommen habe. Ihr Gesicht ganz zeigen wolle sie aber noch nicht, sondern erst einmal ein paar Tage abwarten.
Außerdem entschied sie sich dazu, ihre Community aufzuklären, was sie bei ihrer "OP hat machen lassen". Sie habe "Fox Eye Surgery" gemacht - also ihre Augenlieder straffen lassen. Doch das ist nicht alles. Zudem habe sie ihre Nase machen lassen und sich "ein bisschen Fett vom Doppelkinn wegnehmen lassen".
Gleichzeitig stehen in ihrer Story die Worte: "Mein Körper, meine Entscheidung, mein Leben. Danke für die Liebe - der Rest darf gerne weiterswipen."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/emmashealth_