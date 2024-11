"Fame Fighting 2": Mega-Spektakel bei Diogo Sangre bleibt aus, Frauen sorgen für harte Highlights!

Die Promi-Fäuste sind geflogen! Im Bonner Maritim Hotel ist an diesem Samstagabend "Fame Fighting 2" über die Bühne gegangen. Was für ein Spektakel!

Von Maurice Hossinger

Bonn - Im Bonner Maritim Hotel sind an diesem Samstagabend wieder die Promi-Fäuste geflogen! TAG24 hat die volle Ladung "Fame Fighting 2" für Euch im Live-Ticker begleitet.

In neun Duellen hauen sich die 18 Teilnehmenden am Samstagabend auf die Promi-Rübe. © IMAGO / Beautiful Sports Die zweite Runde des Influencer-Highlights im Boxring steht in den Büchern! 18 Realitystars haben sich nach wochenlangen Provokationen und Verbal-Attacken in neun packenden Duellen einen harten Fight geliefert. Nachdem es schon zuvor zu kleinen Scharmützeln zwischen Hati Suarez (24) und Walentina Doronina (24) und der Schock-Absage von Eric Stehfest (35) gekommen war, lieferten die Promis ordentlich ab. Unterhaltung Zurück ins Leben: Prinzessin Kate findet im Fitnessstudio neue Stärke! Auch abseits des Rings kochten die Emotionen regelrecht hoch und sorgten für zahlreiche Kampfansagen! Neben Carina Spack (28) - die es 2025 mit Walentina Doronina aufnehmen und ihr bei einer Pleite die komplette Gage überlassen würde - kommt es im nächsten Jahr wohl auch zur großen Revanche zwischen Aleks Petrovic (33) und Diogo. Für die Schlacht des Abends sorgten aber die Frauen! Eva Benetatou (32) kloppte ihre Gegnerin Emmy Russ (25) kurzerhand aus der Halle und beschwerte sich in ihrer Rede über fehlenden Respekt der Russin

Hier findet ihr das Box-Spektakel des Jahres im Live-Ticker:

22.55 Uhr: Eugen Lopez verspricht Mega-Show 2025

Das letzte Wort hat der Chef! Zum Abschluss eines denkwürdigen Abends richtet Eugen das Wort ans Publikum: "Fame Fighting 3 wird noch größer, geiler und spektakulärer." Auch im nächsten Jahr werden sich dann wieder haufenweise Promis auf die Rübe zimmern. TAG24 verabschiedet sich an dieser Stelle und dankt Euch für die Aufmerksamkeit. Immer schön sportlich bleiben.

22.45 Uhr: Diogo Sangre neuer Champion

Einstimmig entschieden - jetzt ist es amtlich! Diogo Sangre ist der Sieger des Hauptkampfs und damit er neue König im Cruisergewicht. Statt Provokationen gibt es jede Menge gute Laune und Respekt von Bobby. Das - gehört an dieser Stelle auch einmal erwähnt - ist fairer Sport!

Diogo Sangre ist der Mann des Abends! Nach seinem Sieg über Punkten gegen Bobby Chambers lässt sich der Tattoo-Artist ordentlich durch die Halle tragen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Trashkurs

22.43 Uhr: Chambers am Boden

Ein paar Sekunden vor Ende der letzten Runde schickt Diogo seinen Ringgegner zu Boden! Aber: Bobby steht wieder auf, wird angezählt und kann weitermachen. Kurz darauf ist trotzdem Schluss. Jetzt entscheiden die Punkte...

22.37 Uhr: Fans warten auf harte Schläge

Das erhoffte Spektakel bleibt weitestgehend aus... Entscheiden am Ende wieder die Punkte?

22.29 Uhr: Der letzte Fight bei "Fame Fighting 2" läuft

Der Abend neigt sich ganz steil dem Ende! Im letzten Aufeinandertreffen prügeln nun Diogo und Bobby aufeinander ein. Wer schnappt sich die Krone?

22.24 Uhr: Das Beste kommt zum Schluss

Apache 207 als Glücksbringer? Zu erfolgreichem Rap spaziert Bobby Chambers lässig und siegessicher in die Halle. Lassen er und Diogo heftigen Provokationen gleich auch Taten folgen?

22.20 Uhr: Carina Spack fordert Walentina Doronina heraus

Nach dem Kampf ist vor dem Kampf? Wie schon auf dem Roten Teppich angekündigt, will auch Carina Spack wieder im Ring mitmischen - und dabei gegen "Wale" kämpfen. "Du suchst dir immer schwache Gegnerinnen aus, die kleiner sind als du. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr gegen dich kämpfen darf. Und wenn ich verliere, kriegst du meine Gage noch on top", erklärte Carina nach dem Kampf. Sackt die Russin damit 2025 sogar noch mehr Geld ein als dieses Jahr?

22.12 Uhr: Technik-K.O. für Walentina Doronina

Die Russin holt sich den Sieg! Ein ziemliches Feuerwerk mit ihrer Rechten ist dem Ringrichter am Ende zu viel, er bricht den Kampf zugunsten von "Wale" ab. Zur Feier des Sieges gibt es auf dem Siegerfoto mit Hati Suarez einen liebevollen Kuss auf die Stirn der Rapperin.

Der zweite Kampf unter Frauen ist durch! Walentina Doronina setzt sich nach überlegener Leistung gegen Hati Suarez durch. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Trashkurs

22.08 Uhr: Die dritte Runde muss es richten

So, Freunde - sammeln! Im vorletzten Kampf des Abends muss die Entscheidung der beiden Streithähne tatsächlich in der letzten Runde gesucht werden. Derzeit sieht alles nach Retourkutsche für Hati aus.

22.07 Uhr: "Wale" auf Attacke

Die Essenerin landet die klareren Treffer... Hati Suarez verhungert mehrmals am langen Arm der Trash-Queen mit russischen Wurzeln. Hier liegt was in der Luft.

22.04 Uhr: Kampf auf hohem Niveau

Blankes Draufgehaue? Fehlanzeige! Beide Kämpferinnen begegnen sich auf einem hohen taktischen Niveau. Auf die Mütze gibt es in den ersten 180 Sekunden nicht viel. Wer trägt sich hier und heute in die Geschichtsbücher ein?

21.55 Uhr: Frauen-Power im Federgewicht steht an

Hier fliegt gleich das Dach weg vor lauter Spannung! Denn keine geringeren Influencer als Walentina Doronina und Hati Suarez steigen jetzt in den Ring. Kommt es nach der Kopfnuss-Attacke zu Walentinas deftiger Revanche?

21.40 Uhr: Tommy Pedroni knallt Jona Steinig auf die Bretter

Ein harter Schlag sorgt für den nächsten technischen K.O. des Tages! Eine präzise Rechte landet direkt am Kinn von Jona, bringt den Realitystar damit erst zum Wanken und schließlich zu Fall. Der Schiedsrichter bricht ab - Tommy darf feiern.

21.33 Uhr: Drei Kämpfe noch

Im Maritim Hotel Bonn bricht das letzte Drittel an. Im nächsten Kampf stehen sich Jona Steinig und Tommy Pedroni gegenüber.

21.23 Uhr: Eva Benetatou gewinnt

Eva sichert sich das Ding! Die Griechin behält trotz jeder Menge Chaos zwischendurch die Oberhand, landet die härteren und klareren Treffer. Damit hat sie nicht nur ihre Feindin besiegt, sondern auch einen Sieg mehr in der Tasche als Chris Broy... Ob der den Kampf überhaupt verfolgt hat? Während Eva ihre Siegerinnen-Rede hält, muss Kontrahentin Emmy übrigens stützend aus der Halle getragen werden. "Wenn Sie Respekt hätte, würde sie jetzt hier stehen."

Der Kampf zwischen Eva Benetatou und Emmy Russ ist entschieden! Die Griechin schickt ihre Gegnerin mit gesundheitlichen Problem aus dem Ring. © IMAGO / BOBO

21.21 Uhr: Eva feiert, Emmy fällt

Die Entscheidung naht! Während Eva sich nach dem letzten Gong ausgiebig feiern lässt, sinkt Emmy zu Boden. Nur mit der Hilfe ihres Teams hält sich die TV-Blondine auf den Beinen.

21.18 Uhr: Eva und Emmy gehen in die letzte Runde

Die letzten 180 Sekunden stehen an! Wer schnappt sich nach wochenlangen Provokationen die Krone und sichert sich im ersten Frauen-Fight den Sieg?

21.12 Uhr: Die Halle tobt

Eins ist klar: Das ist die beste Stimmung an diesem Abend!

Emmy Russ und Eva Benetatou hauen sich ordentlich auf die Zwölf, geben sich gegenseitig keinen Zentimeter Platz im Ring. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Trashkurs

21.09 Uhr: Griechenland gegen Russland

Regeln klären und ab auf die Zwölf! Der Kampf zwischen Eva und Emmy läuft... Das Publikum unterstützt die 25-Jährige mit lauten "Emmy"-Rufen.

21.07 Uhr: Emmy Russ läuft ein

Was für ein Walk-On der 25-Jährigen! Mit dem Titelsong von "Hanna Montana" bringt die Reality-Queen die Masse zum Toben. Musikalisch geht das Duell gegen Eva damit wohl klar an Emmy.

21.03 Uhr: Jetzt ist Zeit für den ersten Frauen-Fight

Die erste Frau steigt in den Ring! Anders als ihr Ex-Freund Chris Broy will es Eva Benetatou gegen Emmy Russ machen. Die Griechin und Mama eines kleinen Sohnes läuft - wie könnte es anders sein - zu ihrem eigenen Hit "Dynamit" ein. Auch Wochen nach Release klingt ihr Song noch nach ziemlich viel Autotune... Ob sie jetzt gleich auch gegen Emmy zündet?

20.53 Uhr: Marvin Manson gewinnt nach Punkten

Hätte Eric Stehfest diesen Triumph verhindern können? Der als Joker verkleidete Marvin Manson ringt seinen Widersacher nach Punkten zu Boden. Allzu viel ist in den neun Minuten aber wirklich nicht passiert... "Es fühlt sich so krass an. Ganz großen Respekt an meinen Gegner, der innerhalb weniger Stunden hierher gekommen ist und den Kampf angenommen hat."

20.47 Uhr: Viel Taktik in zwei Runden

Kein Blut, keine klaren Treffer! Die letzte Runde wird in diesem taktischen Kampf die Entscheidung bringen. Derzeit sieht es wohl nach einem Sieg nach Punkten für den Vertreter von Eric Stehfest aus.

20.35 Uhr: Es geht weiter

Im Maritim Hotel Bonn steht der nächste Kampf in den Startlöchern. In den kommenden Minuten bekommt es Marvin Manson mit Stehfest-Nachrücker Callum Izzard zu tun.

Statt Eric Stehfest steht gerade Callum Izzard gegen Marvin Manson im Ring. Wer setzt sich am Ende durch? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Trashkurs

20.20 Uhr: Zuschauer mit Heiratsantrag

Emotionen pur! Inmitten des nächsten Zuschauerspiels zückt Kandidat Tim plötzlich einen Ring aus der Tasche und macht seiner Freundin einen romantischen Heiratsantrag.

20.13 Uhr: Liegestütz-Challenge in der Pause

Um die Pause zu überbrücken, kämpfen derzeit zwei Fans aus dem Publikum um 500 Euro aus der Portokasse von Eugen Lopez. Am Ende setzt sich Andres aus Gummersbach durch und geht mit einem netten Nebenverdienst zurück ins Publikum.

19.52 Uhr: Vanessa Nwattu mit schlüpfriger Ankündigung

Da freut sich aber jemand auf die erste gemeinsame Nacht seit Wochen... Nach der Sex-Diskussion im Vorfeld des Events lässt Vanessa tief blicken und deutet an heute Nacht eventuell die Hüllen fallen zu lassen. "Wenn er nicht zu besoffen ist, dann wird da schon was passieren." Zwei lange Monate sollen die 24-Jährige und ihre bessere Hälfte auf heißes Bettgeflüster verzichtet haben. Diese Zeit neigt sich wohl sehr bald einem Ende zu.

19.45 Uhr: Aleks Petrovic gelingt Mega-Revanche

Was für ein Kampf! Kurz vor der Pause lässt der maskuline Mann die Fäuste regnen und schickt den Familienvater sehenswert in die Seile. Dem Referee ist das Duell zu gefährlich für die Gesundheit Broys und bricht den Kampf deshalb nach 2:46 Minuten ab. "Ich hab größten Respekt vor Chris. Er hat hart abgenommen und war ein geiler Gegner", freut sich Aleks über seinen Sieg. Kommt es 2025 dann zur großen Revanche gegen Diogo?

Nach seinem fulminanten Comeback im Ring gegen Chris Broy freut sich Aleks Petrovic über den Sieg. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Trashkurs

19.35 Uhr: Chris Broy gegen Vorjahres-Verlierer Aleks

Jetzt steigt Evas Ex in den Ring! In wenigen Augenblicken steigt der langersehnte Fight zwischen Chris Broy und dem "maskulinen Mann" Aleks Petrovic.

19.33 Uhr: Ein Kampf bis zur Pause

Die erste Hälfte des Abends neigt sich dem Ende! Ein Kampf steht noch an, ehe es im Maritim Hotel in die Promi-Halbzeit geht. Zeitgleich fiebern alle anwesenden Promis DEM Kampf des Abends zwischen Diogo und Bobby entgegen.

19.24 Uhr: And the winner is...

Kevin Njie! Die Punktrichter sehen den ehemaligen Akteur des 1. FC Heidenheim in der Pole-Positon und erklären ihn zum Sieger. Es ist damit die erste Niederlage für Jakub Merlan-Jarecki bei "Fame Fighting". "Kevin hat eine brutale Kondition und hat immer weitergemacht. Das ist schon stark. Ich habe meine Fähigkeiten zu sehr schleifen gelassen. Er hat verdient gewonnen."

19.17 Uhr: "The Bulldozer" wackelt

Im Duell der Kicker naht die Entscheidung. In Sachen Ausdauer scheint Kevin seinem Gegenüber ziemlich überlegen. Jakub wird zwar vom Schiedsrichter angezählt, kann sich aber in die alles entscheidende Runde retten.

Jakub Merlan-Jarecki (r.) scheint gegen Kevin Njie den Kürzeren zu ziehen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/Trashkurs

19.15 Uhr: Kevin Njie dreht auf

Während der Ex-Fußballer immer mehr Oberwasser bekommt, stellt sich uns die Frage, ob sich Kate Merlan gerade etwas "Katy-Time" gönnt und sich den Fight ihres Verflossenen Jakub reinzieht?

19.10 Uhr: Jakub Merlan-Jarecki gegen Kevin Njie

Der dritte Kampf des Abends ist in vollem Gange! Der Boden ist sauber, die Jungs im Ring. Die erste Hälfte der ersten Runde ist so gut wie absolviert. Viel passiert zwischen den beiden ungeschlagenen "Fame Fightern" nicht.

18.54 Uhr: Tobias Pietrek sichert sich Sieg

Drei Runden voller Blut und Schweiß sind rum. Am Ende lautet der Sieger: Tobias Pietrek! Ganz besonders in Mitleidenschaft gezogen worden ist der Ringboden. Jede Menge Blutspritzer müssen da erstmal weggewischt werden.

18.48 Uhr: Fernandez mit blutiger Nase

Jubel in der Halle! Unter dem Applaus aller Zuschauer muss der Ex-Kandidat von "Are You The One" ordentlich einstecken. Nach einigen klaren Treffern seines Gegners blutet dem 26-Jährigen ziemlich die Nase. Pietrek dagegen hat mit einem leichten Cut auf der rechten Brust zu kämpfen. Es geht in die letzte Runde.

18.43 Uhr: Erste Runde vorbei

Zwischen Tobias und Juliano ist die erste Runde durch! Sekundenbruchteile vor dem Gong landet Juliano einen ordentlichen Haken mit rechts. Schon jetzt ist es - mit etwas Augenzwinkern - der längste Kampf des laufenden Abends.

Tobias Pietrek und Juliano Fernandez liefern sich einen ordentlichen Kampf. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Trashkurs

18.35 Uhr: Juliano Fernandez vs. Tobias Pietrek

Den zweiten König des Abends machen Juliano und Tobias nun unter sich aus. Nachdem Juliano schon zu ordentlicher Mucke in den Ring lief, macht sich gerade Tobias bereit, um seine Ecke des Rings zu beziehen.

18.30 Uhr: Lange Pause zum zweiten Kampf

Hat Eugen Lopez mit einem längeren Kampf gerechnet? Statt mit dem zweiten Fight des Abends weiterzumachen, passiert aktuell nicht viel im Bonner Maritim Hotel. Der Technik-K.O. von Bocc Özsu scheint seine Spuren im Programm zu hinterlassen.

18.21 Uhr: Technischer K.O. für Max Wilschrey

Was für ein Start in diesen Abend! Schon in der ersten Runde schickt Bocc Özsu den Kicker aus der "Baller League" in die Ringnetze. Aufgrund der vielen saftigen Schläge beendet der Ringrichter den Kampf nach 2:52 Minuten. "Ich wusste, dass Bocc direkt auf mich draufgehen wird. Ich bin eher im Fußball Zuhause. Im Boxen ist Bocc ganz klar besser", so Max.

18.17 Uhr: Der erste Kampf des Abends läuft

Beide Jungs lassen früh im Kampf die Fäuste fliegen. Die ersten Treffer setzt aber ganz eindeutig Bocc Özsu...

18.14 Uhr: Bocc Özsu kommt rein

Mit einem Musik-Mix aus "Der Herr der Ringe" und "Rocky Balboa" betritt Bocc den Ring. Gleich startet das Prügel-Event in seine zweite Ausgabe!

18.11 Uhr: Max Wilschrey läuft ein

Da ist der erste Kämpfer des Abends! Wenige Augenblicke vor seinem Kampf gegen Bocc Özsu stolziert der ehemalige Frauenschwarm von "Die Bachelorrette" in der Manier eines echten Profiboxers in Richtung Ring. Erwartet ihn da sein blaues Wunder?

18.05 Uhr: Paco Herb erster Hallen-Gast

Mikro-Premiere im Saal! Noch bevor die erste Runde des Eröffnungskampfs angepfiffen ist steht "Are You The One"-Star Paco Herb (28) Rede und Antwort. Seine Hoffnung? Dass Ex-Gegner Jakub Jarecki wieder "aufs Fressbrett" bekommt.

17.47 Uhr: Der Countdown läuft

Nach der Pre-Show ist vor dem ersten Kampf! Im Maritim Hotel nehmen aktuell alle Gäste ihre Plätze ein.

17.44 Uhr: Knallharter Wunsch von Pia Tillmann

Das dürfte Walentina Doronina überhaupt nicht gerne hören! Kurz nach der Ankunft auf dem Roten Teppich macht Pia Tillmann an der Seite ihres Verlobten Zico Banach keinen Hehl daraus, wem sie die Daumen drückt. "Ich hoffe, dass Walentina hart auf die Fresse bekommt. Ich befürchte aber, dass es nicht so ist." Göttergatte Zico drückt währenddessen Aleks die Daumen. "Der macht eine gute Figur und soll gewinnen."

Tobias Pietrek (l.) und Juliano Fernandez boxen am Abend um die Krone. © Bildmontage: Trashkurs

17.35 Uhr: Kampfansage von Carina Spack

Wechselt "Der Bachelor"-Ikone Carina Spack vom Zuschauerplatz in den Ring? Trotz jeder Menge Vorfreude auf den Abend und das Event denkt die Ex von Serkan Yavuz schon an die kommende Ausgabe von "Fame Fighting". Ihre Gegnerin? "Ich hoffe, dass ich dann endlich gegen Walentina kämpfen kann. Ich habe auf der PK ihren Bizeps gesehen, sie kann sich jetzt nicht mehr drücken."

17.18 Uhr: Boxevent bei haufenweise Promis beliebt

Der nächste Promi ist am Start! Unmittelbar nach Twenty4Tim betritt plötzlich GZSZ-Star Felix von Jascheroff (42) den Roten Teppich. "Ich habe gar keinen Bock auf diesen Trashtalk. Ich will wirklich gutes Boxen sehen. Am meisten freue ich mich auf den Kampf von Walentina und Hati."

17.10 Uhr: Twenty4Tim auch dabei

Einer der erfolgreichsten Influencer des Landes ist auch dabei: Twenty4Tim. Der Kölner ist mit seinen Eltern zu Gast, schaut sich das Spektakel also aus nächster Nähe an. Sein Favorit: Diogo Sangre! "Ich gehe nur nach dem Optischen. Ich bin wegen Diogo hier."

Eigentlich ist Twenty4Tim (l.) wegen Diogo Sangre am Start - in Gigi Birofio (r.) hat der Influencer aber scheinbar seinen Crush gefunden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Twenty4Tim

17.05 Uhr: So viel kassiert Walentina Doronina

Bei Walentina Doronina klingelt die Kasse! Am Mikro von Trashkurs lässt die Ex von Can Kaplan (27) die Kohle-Bombe platzen. "Mit allem drum und dran kommen bei mir schon zwischen 80.000 und 90.000 Euro zusammen. Das ist schon eine ziemlich nette Summe."

Im roten Oversized-Jogginghose spaziert "Wale" sehenswert an den anwesenden Journalisten vorbei. © Bildmontage: Trashkurs

16.53 Uhr: Sauna-Eklat offenbar ganz anders

Erst vor ein paar Minuten hatte Hati über den Sauna-Vorfall berichtet - jetzt legt Walentina nach! Laut "Wale" sollen sich die Hitze-Spielchen ganz anders abgespielt haben. "Ich saß in der Sauna, da kam sie rein und hat sich neben mich gesetzt. Dann habe ich sie gefragt, ob sie sich auf unseren Kampf freut - da kam keine Antwort. Natürlich will ich mit meiner Gegnerin ins Plaudern kommen..."

16.49 Uhr: Psycho-Trick an Hati Suarez

Sauna-Eklat kurz vor dem Kampf der beiden Erzfeindinnen Walentina und Hati! "Ich war in der Sauna beim Ausschwitzen, weil ich ein Kilo verlieren musste. Da kam Wale rein, setzt sich einfach neben mich und versucht mich psychisch zu knacken. Sie meinte 'Ich freu mich auf unseren Kampf, wenn ich 30 Prozent deiner Gage bekomme, wenn ich dich früh K.O. schlage'." Das Ergebnis bekommen die Zuschauer schon in ein paar Minuten zu sehen.

Nach der Kopfnuss-Attacke geben sich Walentina Doronina und Hati Suarez auch auf dem Roten Teppich ordentlich Kontra. © IMAGO / Beautiful Sports

16.45 Uhr: Eva Benetatou und Dennis Kessmeyer geben Debüt

Fernab von Instagram geben Eva Benetatou und ihr Lover Dennis ihr Debüt auf dem Roten Teppich - und sprechen über Sex! "Für mich war es immer der perfekte Ausgleich. Wir hatten eine sehr schöne letzte Nacht", bestätigt die Familienmama.

Seit Wochen stärkt Unternehmer Dennis Kessmeyer seiner Eva den Rücken. © Bildmontage: Trashkurs

16.42 Uhr: Noch 78 Minuten bis zum ersten Kampf

In gut einer Stunde ist die Zeit für Vorbereitung vorbei. In maximal neun Minuten Kampflänge geht es dann für alle Beteiligten endlich um die Wurst!

16.32 Uhr: Jakub Jarecki erklärt Gegner Kevin Nije den Krieg

Was für eine Ansage von Jakub! Der Ex von Kate Merlan (36) kann seinen Kampf kaum erwarten - und offenbart eine gewisse Nervosität. "Die gehört dazu - für mich bedeutet Entspannung Angst. Für mich ist im Ring Krieg. Ich will meinem Gegner nicht das Gefühl geben, dass wir Freunde sind." Rumms!

16.23 Uhr: Tobias Pietrek will K.O. gegen Jona Steinig

Knockout-Ansage von Tobias! Auf die Frage, ob der 34-Jährige am heutigen Abend einen K.O. ansteuere, zeigt sich der Hobby-Boxer mehr als selbstbewusst und nickt. Das dürfte Jona Steinig durchaus anders sehen...

16.17 Uhr: Chris Broy und Freundin Bella sind da

Der Ex von Eva Benetatou schlägt auf! Vor seiner langjährigen griechischen Ex-Partnerin taucht der Papa des kleinen George (3) mit Neu-Freundin Bella auf. "Die drei Wochen ohne Chris waren schon schlimm. Im Ring ist das später sicher noch viel schlimmer", erklärt sie. Und Chris? Gibt sich cool, lässig und siegessicher. Kontrahent Aleks Petrovic schlottern sicher schon die Knie...

Abseits des roten Teppichs warten die Kollegen von Trashkurs auf die diesjährigen Reality-Boxer. © Bildmontage: Trashkurs

16 Uhr: Der Rote Teppich steht in den Startlöchern