Frankenstein, Dracula, Hitler: Filmlegende Udo Kier mit 81 Jahren gestorben
Palm Springs (USA) - Der gebürtige Kölner Schauspieler Udo Kier ist m Sonntagmorgen (23. November) mit 81 Jahren in seinem Zuhause in Palm Springs (Kalifornien) gestorben.
Das berichten unter anderem das US-Magazin "Variety" und der britische "Guardian". Als Quelle wird sein Partner Delbert McBride genannt. Woran Kier gestorben ist, wurde bisher nicht veröffentlicht.
Der Kölner Junge, der es bis nach Hollywood schaffte, hatte eine Karriere, von denen viele nur träumen können: Mehr als 200 Filme, Drehs mit den größten Namen der Branche und Rollen, die man so schnell nicht vergisst.
Egal ob schräg, düster oder einfach total abgefahren - Kier war wie gemacht für Charaktere wie Frankenstein, Dracula und Hitler.
Er stand mit Stars wie Nicole Kidman, Michael J. Fox, Keanu Reeves, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger vor der Kamera.
Letztes Werk von Udo Kier läuft gerade im Kino
Richtig international durchstarten konnte Kier 1991 mit "My Private Idaho". Danach folgten Rollen in Filmen wie "Ace Ventura", "Die Legende von Pinocchio", "Shadow of the Vampire" oder "Blade".
Auch im deutschen TV war er immer mal wieder zu sehen, zum Beispiel als Mörder in der Krimireihe "Rosa Roth".
Seinen letzten Auftritt vor der Kamera hatte er im Film "The Secret Agent", der aktuell in den deutschen Kinos läuft.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa