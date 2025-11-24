Frankenstein, Dracula, Hitler: Filmlegende Udo Kier mit 81 Jahren gestorben

Palm Springs (USA) - Der gebürtige Kölner Schauspieler Udo Kier ist m Sonntagmorgen (23. November) mit 81 Jahren in seinem Zuhause in Palm Springs (Kalifornien) gestorben.

Schauspieler Udo Kier starb mit 81 Jahren in seiner Wahlheimat Palm Springs (Kalifornien). (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Das berichten unter anderem das US-Magazin "Variety" und der britische "Guardian". Als Quelle wird sein Partner Delbert McBride genannt. Woran Kier gestorben ist, wurde bisher nicht veröffentlicht.

Der Kölner Junge, der es bis nach Hollywood schaffte, hatte eine Karriere, von denen viele nur träumen können: Mehr als 200 Filme, Drehs mit den größten Namen der Branche und Rollen, die man so schnell nicht vergisst.

Egal ob schräg, düster oder einfach total abgefahren - Kier war wie gemacht für Charaktere wie Frankenstein, Dracula und Hitler.

Er stand mit Stars wie Nicole Kidman, Michael J. Fox, Keanu Reeves, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger vor der Kamera.