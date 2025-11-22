Bibis Fast-Fashion-Doku sorgt für dicke Diskussionen im Netz

Köln - YouTube -Star Bianca Heinicke (32) alias BibisBeautyPalace ist mit einem neuen Video zurück. Darin erkundet sie die Abgründe von Fast Fashion und bekommt dafür nicht nur positive Resonanz.

Die Influencerin Bianca Heinicke (32) steht der Fast-Fashion Industrie trotz früherer Kooperationen heute kritisch gegenüber. © Instagram Screenshot/ biancaheinicke

Bibi, die früher für Schminktipps, Couple-Content oder auch ihre Fashion-Kooperationen mit umstrittenen Marken wie SHEIN bekannt war, widmet sich heute der Aufklärung in Sachen Nachhaltigkeit.

Neben Veganismus und poetischen Statements folgte nun auch ein großer kritischer Blick auf die Modeindustrie.

"Ja, ich habe früher selbst viel Geld damit verdient, dieses System zu unterstützen. Nicht aus böser Absicht, sondern, weil ich nicht wusste, was wirklich dahintersteckte", erklärt sie auf Instagram.

Heute habe sie sich allerdings bewusst mit den Folgen auseinandergesetzt und mit allem, was dazugehört: Arbeitsbedingungen, Umweltbelastung, Mikroplastik und Kinderarbeit.

Am Ende äußert sie an ihre Community einen klaren Apell: "Bitte verschließe nicht, wie ich es früher getan habe, die Augen vor dieser Wahrheit. Lass uns gemeinsam Verantwortung übernehmen."