Frederick Lau hat Mega-Nachricht für "4 Blocks"-Fans!

Wie die neue Serie heißen wird, worum es genau geht und wer alles mitspielt, verriet der Schauspieler noch nicht. Offenbar soll sie in die gleiche Richtung gehen wie das Original, dieses aber noch übertreffen. Serienjunkies dürfen also gespannt sein.

Auf die Fan-Frage, ob er künftig einmal wieder in einer ähnlichen Rolle zu sehen ist, verkündete Frederick Lau: "Es kommt nächstes Jahr eine Serie raus - von den Machern von 4 Blocks - und DIE wird alles in den Schatten stellen!"

In der Kultserie über einen arabischen Familienclan aus Berlin-Neukölln spielt Lau den verdeckten Ermittler Vince Kerner. Dieser trifft eines Tages auf seinen alten Kumpel und Clan-Boss Toni Hamady - gespielt von Kida Khodr Ramadan (46) - und wird immer tiefer in dessen Dunstkreis hineingezogen.

Von der Kult-Serie "4 Blocks" wird es wohl keine vierte Staffel geben. © Handout/2017 Turner Broadcasting System Europe Limited & Wiedemann & Berg Television GmbH & Co./dpa

Ein wenig genervt scheint der "Toni Hamady"-Darsteller angesichts der häufigen Nachfragen schon zu sein. Zuletzt hatte der 46-Jährige eine längere Auszeit angekündigt und erklärt, eine Therapie zu beginnen.

Und wie geht es mit Frederick Lau weiter? Ab dem 26. Oktober ist der Berliner erst einmal in der Kino-Komödie "One For The Road" an der Seite von Nora Tschirner (42) zu sehen.

Darin spielt Lau einen Bauleiter mit Alkoholproblem, der zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) muss und dort die eigenwillige Helena (Tschirner) kennenlernt.

In der Fragerunde auf Instagram verriet der 34-Jährige schließlich auch seine absolute Traumrolle. Lau würde gerne einmal in die Fußstapfen von Klaus Kinski treten und den Fitzcarraldo aus Werner Herzogs gleichnamigem Film von 1982 spielen! "Ein Remake muss her", forderte der Schauspieler.