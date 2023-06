Sorge um Kida Ramadan: "Nicht mehr der Mensch, der ich sein möchte"

Aber: "All diese positiven Erfahrungen kamen dadurch zustande, dass ich nonstop an neuen Projekten gearbeitet habe." Ramadan gesteht, dass er eine Auszeit brauche, "um zur Ruhe zu kommen und ehrlich zu reflektieren".

Auf Instagram wandte sich Kida Ramadan mit einem emotionalen Statement an seine rund 249.000 Follower. "In den letzten Jahren habe ich viele schöne Momente, Erfolge und Menschen erleben dürfen", heißt es dort zu Beginn.

Der 46-Jährige mit dem markanten Gesicht und der authentischen Ausstrahlung wirkte in unzähligen TV- und Kino-Produktionen mit, zuletzt spielte er in der Comedy-Serie "German Genius" auf Sky sich selbst. Mit seinem Buddy Frederick Lau (33) ging Ramadan mit der Sendung "Reich und schön" auch unter die Podcaster.

Kida Khodr Ramadan wurde im Libanon geboren und kam als Kind nach Berlin-Kreuzberg. © Britta Pedersen/dpa

Zudem ließ der Berliner anklingen, dass er wohl auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen will. "Dabei werde ich mich auch unterstützen lassen", schrieb er in dem Statement. Schließlich wolle er "ein gutes Vorbild für meine Kinder und alle anderen sein", so der sechsfache Vater.

Für seinen offenen Umgang mit der Problematik bekam Kida Ramadan im Netz viel Respekt. Mehr als 10.000 Menschen klickten in den ersten vier Stunden nach Veröffentlichung auf den "Gefällt mir"-Button, darunter auch prominente Kollegen wie Kurt Krömer (48), Klaas Heufer-Umlauf (39) und Frederick Lau.

Auch wenn es die Fans schmerzen dürfte, in der kommenden Zeit auf neue Projekte mit Kida Khodr Ramadan verzichten zu müssen, steht die körperliche und mentale Gesundheit des Serien-Stars doch im Vordergrund.

Wir wünschen eine gute Besserung und schnelle Genesung!