Kida Ramadan gesteht Gründe für seine Therapie: "Ich bin doch kein Monster, Bruder"

Die Belastung für Kida Khodr Ramadan (46) war zuletzt zu hoch. Nun hat sich der Schauspieler Hilfe gesucht. © Britta Pedersen/dpa

In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" erklärte Ramadan: "Ich habe Fehler gemacht und Menschen schlecht behandelt. Ich war cholerisch, auf Deutsch gesagt: ein ziemlicher Schreihals."

Er werde schnell wütend und komme dann aggressiv rüber, fuhr der Schauspieler fort. Doch er habe unterschätzt, wie das auf andere wirke: "Ich habe Leuten Angst gemacht."

Kida Ramadan ist laut eigener Aussage nicht immer so aufbrausend gewesen. Das habe sich erst mit dem Erfolg und dem zunehmenden Druck in der Filmbranche entwickelt.

Der gebürtige Libanese gilt als Arbeitstier, seit seinen ersten Rollen in den frühen 2000er-Jahren hangelt er sich von Projekt zu Projekt - teilweise dreht Ramadan mehrere Filme pro Jahr. Ein Teufelskreis: "Niemand will, dass jemand so mit seinen Mitmenschen umgeht. Doch wenn du im Tunnel bist, vergisst du das."

Gepaart mit Ramadans selbst erklärtem Perfektionismus ergab sich so eine ungesunde Mischung, die für sein Umfeld - und für den 46-Jährigen selbst - bald überaus anstrengend wurde.

"Wenn am Set die Uhr falsch eingestellt war, habe ich herumgebrüllt, warum mir nicht die richtige Zeit angezeigt wird. [...] Ich habe mich aufgeregt, wenn mein Schnürsenkel offen war. Was für ein Schwachsinn!", zeigte sich Ramadan im Nachhinein fassungslos.